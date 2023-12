La China Suárez y Lauty Gram están en Miami donde pasaron juntos el cumpleaños del cantante. Sin embargo, en la noche del jueves 28 de diciembre, salió a la luz una polémica actitud que la actriz habría tenido con la exnovia de su actual pareja.

En el streaming del Bailando, estaba Madison Segreti, la ex de Lauty Gram y tras la presentación de Marcelo Tinelli, fue Ángel de Brito quien reveló que la China Suárez la echó de algunos lugares, por lo que le cedieron la palabra a la tiktoker.

Coti Romero confirmó que la China Suárez "apuró" a la ex de Lauty Gram

"La he visto, me la he cruzado en varios lugares", expresó Madison Segreti cuando Marcelo Tinelli le preguntó si conoce a la China Suárez. Pero Coti Romero, que también estuvo en la fiesta donde ocurrió el incidente, contó lo ocurrido.

"La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El seguridad la tuvo que sacar", sentenció Coti Romero exponiendo a la actriz que está actualmente en pareja con Lauty Gram.