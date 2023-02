La “China Suárez” siempre sorprende con sus publicaciones en las redes sociales, pero esta vez fue sorprendida por un seguidor muy fanático que se hizo un tatuaje en su honor. Juan Manuel García Panozzo, es correntino, está radicado en Estados Unidos y es corredor de autos.

Eugenia Suárez, tiene como en este caso, seguidores en todas partes del mundo. La ex “Casi Ángeles” quedó atónita cuando el joven y fiel seguidor se tatuó el nombre de la actriz junto a un corazón rojo y luego compartió la imagen en Instagram, donde comenzó a viralizarse.

El tatuaje que se hizo el corredor Juan Manuel Garcia Panozzo dedicado a la China Suárez

Fue tal la repercusión que la madre de Rufina, Magnolia y Amancio le respondió por medio de un mensaje de audio: “Hola Juanma, ¿Cómo estás? Acá la China”, che, te volaste con el tatuaje, ¡estás loco! Pensé que era de mentira, ahora lo voy a subir. Te mando un beso enorme y que tengas un muy buen año”, expresó.

Juan Manuel García Panozzo, cuando recibió el mensaje no dudó en responderle y compartir en sus redes lo que había sucedido. El correntino radicado en Estados Unidos publicó: “No puedo, no me entra tanta felicidad. Te amo, gracias”, escribió en el posteo junto al fragmento del audio.

La China Suárez le respondió a un seguidor por mensaje privado

La China Suárez, se suma a esta tendencia en la que pasa a ser una marca indeleble en sus seguidores. Es habitual ver a Lionel Messi, a Diego Maradona, estampados a tinta en alguna parte del cuerpo de algún fanático. La China tuvo el gran gesto de comunicarse, agradecerle y expresarle que se había sentido halagada.

GR