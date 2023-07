La China Suárez se encuentra promocionando su nuevo tema, "Desaniversario" y con motivo de eso visitó "Soñé que volaba", el programa de Migue Granados en Olga.

La actriz hizo un repaso por algunos hitos de su carrera, pero también se puso bastante personal al hablar de algunos detalles de su intimidad.

En este marco, la actriz habló de su mayor defecto, que tiene que ver con su personalidad. "Soy re intensa, para trabajar y en mis vínculos", aseguró. "Sé perfectamente qué decirte para hacerte sentir mal, no me siento bien por eso. Yo no levanto la voz cuando discuto", aclaró Suárez, revelando que a pesar de este "mal caracter" que tiene "nunca me llamaron para hacer un personaje de mala".

Siguiendo la línea de esta aclaración, la China aseguró: "A mí me duele más que me digan algo con respecto que con un insulto".

La China Suárez reveló con qué aspecto de su cuerpo no está conforme

Siguiendo la charla, la actriz fue consultada sobre qué cosas no le gustan de su físico, a pesar de ser considerada una de las mujeres más bellas de la Argentina.

“Soy flácida, un flan. Soy recontra flácida, pero ya no me importa nada”, reveló. Luego agregó: “En su momento, me molestaban las estrías. Cuando era más chica, mis estrías. Ahora, ya las amo”.

VO