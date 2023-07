La China Suárez reveló detalles sobre su increíble cambio físico en Abzurdah: "Estaba en una"

La China Suárez visitó "Soñé que volaba", el programa de Migue Granados en Olga para promocionar su nuevo tema "Desaniversario".

La actriz hizo un repaso por algunos hitos de su carrera, entre los que destacó a "Abzurdah", la película dramática que protagonizó junto a Esteban Lamothe basada en el libro y las experiencias de Cielo Latini.

"Fue la película que más me gustó hacer. Yo ya había leído el libro a los 15... me había flasheado lo distinta que había sido la realidad de Cielo a la mía", comenzó la China.

"A mí el drama me gusta, estaba en una haciendo la película, me estaba cagando de hambre, tenía que bajar mucho de peso con nutricionistas y médicos. Tuve que dejar de ver a mis amigos. Tuve que bajar 6 kilos y estaba pesando 49...encima en el medio estaba Navidad", contó la China.

"Me ayudaron mucho con las luces y maquillajes y hubo dos planos que se hicieron con FX porque se tenía que ver que ella estaba muy mal", contó.

La China Suárez reveló con qué aspecto de su cuerpo no está conforme

En otra parte de la entrevista, la actriz fue consultada sobre qué cosas no le gustan de su físico, a pesar de ser considerada una de las mujeres más bellas de la Argentina. “Soy flácida, un flan. Soy recontra flácida, pero ya no me importa nada”, dijo.

Luego habló de otro detalle de su cuerpo que llegó a molestarle: “En su momento, me molestaban las estrías. Cuando era más chica, mis estrías. Ahora, ya las amo”.

