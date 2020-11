La China Suárez preocupó a sus seguidores por su aspecto físico

La China Suárez publicó un par de imágenes en blanco y negro para una sesión fotográfica de moda. Pero sus 4,7 millones de seguidores quedaron impactados por su extrema delgadez, y se lo hicieron notar inmediatamente.

La actriz presumió una chaqueta diseñada Pelayo Díaz, actor y diseñador de moda español. “Esta chaqueta es lo más”, escribió la China. Además lo combinó con una camisa blanca, rompa interior a tono y una gafas negras.

Pero al dejar a la vista sus piernas, llamó la atención lo flacas que lucían en las fotos que compartió la pareja de Benjamín Vicuña.

“Muy flaca chinita”, “Que delgada por favor!”, “Marche un buen guisacho para esa pobre chica con hambruna”, “Semejante mujer!!!no le queda ser tan flaca nomás!!! Igual es bella”, “Estás muy delgada", “el hecho de seguirla y admirar su belleza no debe ser de obsecuente....es hermosa igual , pero no quita que esta bastante delgada...”, “China siempre te banque pero esta vez no. Estas demás flaquita.... no se si son esas tres fotos pero sos un esqueleto mal”, fueron los comentarios que recibió.

El increíble cambio físico de la China Suárez tras semanas de entrenamiento

La China Suárez compartió una postal del cambio que tuvo su físico desde que empezó a entrenar. La actriz de 28 años posó para la cámara y mostró cómo sus músculos de los brazos se ven marcados y tonificados.

"Sintiéndome fuerte", expresó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio en las historias de sus redes sociales junto a una fotografía en la que se la puede ver al aire libre tras una dura clase de fitness.

Cabe recordar que la pareja de Benjamín Vicuña hizo un gran cambio en su vida. En varias oportunidades expresó lo mucho que le costaba realizar actividad física y ahora se exhibe más activa que nunca.

Muchos de sus fanáticos le consultaron cómo hace para hacer ejercicios en su casa con tantos niños y ella destacó que sus profesores virtuales la acompañan y tienen mucha paciencia ya que cada tanto es interrumpida por las jovencitas.