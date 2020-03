La China Suárez presentó su nuevo look: "Ahora soy una chica mala"

La China Suárez es un ejemplo de constante cambio y lo hace con total facilidad. Y siempre le queda todo bien. Pero esta vez sus millones de seguidores no aprobaron este nuevo cambio de look.

La actriz pasó por la peluquería y cambió su look. "Ahora soy una chica mala", posteó con una foto y una serie de videos en donde se la puede ver con el cabello más carré y hasta un color un poco más claro.

Sus seguidores no quedaron conformes. "No te cortes más el pelo China", "El pelo no te queda bien, dejatelo largo por favor", fueron algunos de los comentarios que cosechó, La mayoría terminó reconociendo que todo le queda bien y la palabra perfección fue el común denominador en todas las respuestas.

¿Qué te parece?