Pasaron 22 años desde que Jey Mammón fue catequista de la China Suárez y hoy tuvo la oportunidad de encarar en una entrevista exclusiva en La Peña de Morfi, donde la actriz y novia del cantante urbano Rusherking habló de todo, inclusive respondió la picante pregunta sobre la idea de ensamblar una familia y tener más hijos con él.

"¿Vos que sos mamá pollito, te gustaría volver a ser madre, tener más hijos?", le preguntó Jey Mammón a la China Suárez mientras se tomaban el té.

La China Suárez respondió a la posibilidad de tener hijos con Rusherking.

La actriz respondió en medio de un suspiro: "Por ahora no. Tres es un montón". Jey le preguntó sobre, qué pensaba Rusherking de este tema y la China Suárez contestó que todavía no hablan de la idea de tener hijos juntos.

"La verdad, no hablamos del tema. No soy mucho de proyectar y de hablar a futuro. Me encanta lo que estamos viviendo. Somos muy felices ahora y es lo único que nos importa”, aclaró la actriz.

La cantante también contó qué es lo que más le atrae y la enamora de su novio: "Es que él es humilde, es bueno, tiene un corazón de los que ya no te encontrás. Es muy puro, no está contaminado. Es buen amigo, es buen hijo", dijo la cantante y agregó: "Tomi viene con esto de las nuevas generaciones, que vienen más livianitos sin tanto prejuicio. Esta generación viene mucho más liviano y sobre todo él me da paz”.

La actriz aseguró que antes de conocer a Rusherking, nunca había escuchado hablar de él, no lo tenía en su radar y cuando se vieron, no se dieron mucha bola entre los dos, pese a que le había gustado y le había llamado la atención lo alto que es.

Como dato extra, el artista mide 1.82. "Me encantó, pero no nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos cupidos, uno de su lado y otro del mío que llevaban y traían. Él es muy tranquilo", acotó la actriz.

La China Suárez habló de cómo elige los nombres de sus hijos

En la entrevista que tuvo con Jey Mammón, la cantante respondió a la pregunta del presentador, de cómo se le ocurren los nombres de sus hijos. (Rufina, Magnolia y Amancio). La actriz aclaró que simplemente se le ocurren y los sugiere, lo que sí dejó dicho, es que los tres, los sugirió y fueron aprobados.

“Lo sugerí, esas cosas se hablan. Lo que pasa es que les gustaron, por ejemplo en el caso de Nico (Nicolás Cabré), yo había escuchado que una amiga había salido con un Rufino y escuché el nombre y me volvió loca, por eso le sugerí Rufina y le encantó, lo compró a toque”, comentó la actriz en su charla con Jey.

Sobre la elección de los nombres, la China Suárez remarcó que una vez tiene los nombres, no se los dice a nadie, si siquiera a su obstetra, pues no quiere que nadie opine sobre su elección, ya que, se los tiran abajo.