La China Suárez reveló cómo está pasando la etapa del posparto

La China Suárez relató el gran gesto que tuvo Magnolia con Amancio en el incio de esta semana y confesó que está más sensible de lo común. Así es, la modelo contó que está pasando la etapa del posparto con total sensibilidad, por lo que cada acción de sus hijos la emociona.



"Le busca flores a Amancio. Yo no se si estoy sensible o qué, pero cada gesto de sus hermanxs me emociona", expresó la actriz de 28 años en las historias de su cuenta oficial de Instagram, junto a una postal en la que se la ve a la niña de 2 años junto a su hermanito.

Cabe recordar que el tercer hijo de la celebridad argentina nació el pasado martes 28 de julio en el Sanatorio de los Arcos y desde que el pequeño llegó a la casa, Rufina y Magnolia no se despegan de su lado. Ya dieron su primer paseo en familia y fueron furor en las redes.



Los hijos que Benjamín Vicuña tuvo con Pampita también fueron a visitar y conocer al nuevo integrante de la familia. Sucedió esta tarde y fue el actor quien compartió una fotografía con ellos en el patio de la residencia. Todo esto no hace más que conmover a Eugenia en este período de crecimiento y aprendizaje.