Quién es Agustín Sullivan, el actor que ya fue Sandro y ahora interpreta a Carlos Menem Jr.

Agustín Sullivan comenzó su carrera como actor de teatro independiente y llegó a la pantalla chica en el rol de Roberto Sánchez en la serie "Sandro de América". La exitosa ficción lo catapultó a la fama y le permitió mostrar su talento a un público diferente.

Desde ahí, comenzó a sumar enriquecedoras experiencias arriba del escenario, en la pantalla grande y en diversas plataformas. Ahora, el joven se luce en la serie de "Menem" en la piel de Carlos Menem Jr., que ya se estrenó en Prime Video.

Agustín Sullivan es Carlos Menem Jr. en la nueva serie "Menem"

Agustín Sullivan es el elegido de las series biográficas. En 2018, el actor interpretó a Roberto Sánchez en "Sandro de América" y ahora encara el rol de Carlos Menem Jr. en la biopic del expresidente, que se estrenó este 9 de julio en Prime Video, uno de los papeles más esperados por los suscriptores de la plataforma.

El artista de 35 años mantiene un perfil bajo y evita hablar de su vida personal, por lo que siempre en las entrevistas se enfoca en hablar de sus proyectos laborales. Sobre esta decisión, explicó en La Nación: "Me gusta que se me conozca por mi trabajo, que me apasiona y es interesante para contar".

Agustín Sullivan

Sobre cómo nació su vocación, el joven reveló que desde muy chiquito sabía que quería ser actor y que, finalmente, con mucha preparación pudo lograrlo. A esta faceta le sumará pronto el de director teatral, ya que se encuentra a punto de recibirse en la Universidad Nacional de las Artes.

Cabe destacar que luego de la fama que cosechó en Sandro, Agustín Sullivan formó parte de la obra "Hello, Dolly!" en Calle Corrientes, por la que ganó en 2020 un premio Hugo a Revelación Masculina.

El actor se mantiene con buena racha de ofertas laborales y sabe cómo aprovechar cada una de ellas para seguir creciendo en su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron la serie "El sabor del silencio", la película "Estepa" y la obra teatral "Escape room". Sin dudas, su talento y versatilidad para encarar diferentes personajes, adentrarse en sus mundos y dejarse llevar sin miedo a nuevos desafíos le permite ser elegido en los castings en los que se presenta. "Soy un obsesivo de la personificación. Frente a cada personaje, trato de investigar y estudiar la psiquis del personaje", reveló en diálogo con La Nación en 2024.

Agustín Sullivan

Además, su pasión para personificar personas reales en las historias biográficas lo llevó a ser de Carlos Menem Jr., primero en la serie de Guillermo Coppola y ahora en el estreno de la producción que se enfoca en la vida del expresidente Carlos Saúl Menem.

Sobre cómo se preparó para encarar este nuevo papel, Agustín Sullivan contó: "Para Menem Jr. en el rodaje conocí a Gustavo Palmer, que me contó miles de anécdotas suyas, investigué todo lo que pude por libros e internet".

Y reveló que junto a Cumelén Sanz, la actriz que hace de Zulemita, pudieron reconstruir la relación de hermanos que tuvieron los hijos del líder político: "Ella se reunió con Zulema y le contó muchas anécdotas, qué gustos tenía, con qué se reía, con qué no. Entonces así fuimos construyendo juntos cada uno su personaje y al mismo tiempo el vínculo que tenían".

Agustín Sullivan en la piel de Carlos Menem Jr.

Interpretar a Sandro en 2018 le brindó la posibilidad de seguir trabajando de lo que ama y hoy, a sus 35 años y con un perfil discreto, Agustín Sullivan vuelve a una biopic. Esta vez como Carlos Menem Jr. en la ficción "Menem" de Prime Video.