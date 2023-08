La China Suárez tiene una lista interminable de romances, y otra mucho más extensa de romances no confirmados. En la primera lista está el nombre de Nacho Viale, el nieto de Mirtha Legrand. Esto fue hace muchos años, pero recientemente la actriz recordó su noviazgo de la peor manera posible.

Fue en una entrevista con Perros de la Calle que la China Suárez trajo a colación su relación amorosa con Nacho Viale, pero al contrario de recordarlo con mucho amor y buenos momentos compartidos, lo recordó con un complicado conflicto que le generó el productor.

La China Suárez en Instagram

Primero, la China Suárez dio un poco de contexto sobre su historia familiar, para luego pasar a comentar qué fue lo que hizo Nacho Viale que la puso en una difícil situación. "Mi mamá es japonesa. En realidad la mamá de mi mamá, cuyo apellido es Mitsumori. Incluso, mi hermano está casado con Paula Fukuoka, y él sí está muy vinculado con la cultura japonesa. Por ejemplo, él es publicista y participó en un concurso que lo ganó y pudo viajar para hacer una beca de estudios allá. Bueno, él ya fue seis veces a Japón. Y yo para todo el mundo era "La China", así que en casa era un tema", comentó la actriz.

La China Suárez contó qué hizo Nacho Viale que la metió en un conflicto con la embajada Japonesa

Luego de comentar sobre sus orígenes, la China Suárez pasó a comentar un complicado conflicto que tuvo con la embajada japonesa por su apodo. "No sólo eso, el embajador japonés que estaba antes, que era un fenómeno y que hasta había aprendido a hacer empanadas y a veces subía esos contenidos a Instagram, un día encaró a mi hermano y le dijo "escucheme, su hermana no puede ser la China, ella tiene sangre Nikei", y él vino y me dijo a mi, entonces yo decidí por lo menos cambiarme el nick de mi insta", explicó en diálogo con Andy Kusnetzoff.

"En insta yo era "Chinita de amor" y para que nadie se enoje ahí me puse sangre japonesa. Y yo le dije a mi hermano "bueno, che, yo también quisiera hacer unos de esos viajes que hacés vos a Japón, pará...", dijo la China Suárez sobre el cambio de su nick en Instagram. Ahí, quiso hacerse la misteriosa y habló sobre un exnovio que le puso el apodo.

Mirtha Legrand y Nacho Viale

"Fue un ex novio. No sé, empezó a decirme "chinita de acá", "chinita de allá", "Chinita una cosa", "chinita la otra" y fue quedando. Y del Chinita pasó a ser "China". Quién hubiera dicho que eso me generaría hasta un problema con la embajada", dando a entender que se trataba de Nacho Viale.

