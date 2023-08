La China Suárez es muy criticada en las redes sociales, sobre todo por las polémicas en las que se ve envuelta por los rumores de amoríos que constantemente están circulando. Sin embargo, esta vez en Perros de la Calle habló de otra de las grandes críticas que recibe: su maternidad.

Como es sabido, la China Suárez tiene tres hijos: Amancio y Magnolia, que los tuvo con Benjamín Vicuña, y Rufina, con Nicolás Cabré. La tarea de ser madre es muy difícil, pero la actriz sabe como manejarse. De todas formas, en las redes sociales recibe muchas críticas por parte de sus seguidores y no dudó en reflexionar al respecto.

La China Suárez le respondió a sus haters

"¿Cómo te llevás con el odio en las redes? Yo siento que a vos te juzgan mucho por la relación con tus hijos. No sé, dicen: 'Está en la fiesta Bresh, ¿dónde están los hijos?' ¿Te afecta eso o estás tranquila?", preguntó Andy Kusnetzoff con mucha frontalidad. Entonces, la China Suárez aprovechó para referirse a sus haters.

"Al principio, me re afectaba. Yo empecé a salir más de grande. Es verdad que siempre estaba muy en pareja y con Benja yo hacía una vida... yo me había puesto la camiseta de 'esta es mi familia y la voy a defender'", comenzó a contar la China Suárez sobre cómo vive las críticas de sus seguidores sobre su maternidad.

Sin embargo, también planteó que ella misma tenía algunos prejuicios que le impedían hacer muchas de las cosas que hoy hace con total libertad. "Yo también tenía prejuicios con eso sobre mí misma y sobre lo que tenía que hacer. Me di cuenta también que se me iba la vida y ahí dije: '¿Cómo no voy a salir si quiero salir?'. Mis hijos están bien, durmiendo, están con sus papás. Eso sí trato de mostrarlo a propósito y sé que se me va a venir hate. Ahora no tanto igual. Pero digo: 'No me jodas'", expresó la China Suárez con mucha sinceridad.

La reflexión de la China Suárez para responderle a sus haters

En medio de la interesante charla que planteó Andy Kusnetzoff con esa picante pregunta, la China Suárez lanzó una inteligente reflexión para callar a todos sus haters.

"No dejás de ser mujer por ser madre, no dejás de querer maquillarte, no dejás de tomar un fernet, no dejás de disfrutar la sexualidad ni tampoco dejo de querer ser sexy. Soy consciente de eso y sé que hay mujeres a las que les ayuda porque nos metieron en la cabeza durante muchos años que una mujer que es madre tiene que ser sólo madre y ya está, estamos en el 2023", reflexionó la China Suárez.

La tierna foto que subió La China Suárez de Anita y Magnolia

Después, el conductor del programa le preguntó si ella sufrió eso también, a lo que la China Suárez respondió: "Sí, obvio. Es la típica. Viajás sola por laburo y te dicen: 'Che, ¿y tus hijos?' Yo ya contesto: 'Los dejé encerrados con llave en el baño una semanita y vuelvo'. Antes reaccionaba pero llega un momento en que no podés vivir peleándote con todo el mundo".

Por último, la China Suárez cerró con un contundente análisis que hace de las críticas que recibe por parte de sus haters con respecto a la maternidad. "Además, te das cuenta de que es un reflejo de lo que le pasa a cada uno. A lo mejor la mujer que me está bardeando por ahí estuvo casada toda la vida y no salió. Sólo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona", sentenció.

NL.