Anoche Mirtha Legrand habló con la prensa, durante su festejo de cumpleaños, cuando informó que ella cree volver a la TV a mediados de abril. Sin embargo, Nacho Viale, su nieto y productor, puso en duda la vuelta de su abuela a las pantallas y aseguró que no se trata de deseos, sino de números.

Mirtha Legrand apuntó contra los gerentes de los canales y los calificó de ser "Muy complicados". Claramente, si fuera por la diva de la televisión ella ya estaría con su emblemática "Mesaza", pero no logró que se cumpliera su deseo en el día de su cumpleaños número 96. "Nosotros podemos arrancar la semana que viene, tenemos la escenografía armada. Tenemos el estudio", comenzó explicando Nacho Viale cuando los periodistas le consultaron sobre las declaraciones de su abuela.

En un ida y vuelta de comentarios, los periodistas que se encontraban fuera del hogar de Mirtha Legrand en Palermo le exigieron a Viale más explicaciones y éste no tuvo más opciones que ceder. "Puede ser, es una posibilidad entre todas las ofertas. Una de ellas es la de El Trece", expresó Nacho al enterarse que Mirtha afirmó que volvería a El Trece.

El mensaje de Nacho Viale a Mirtha Legrand

En tono que denotaba irritación, Nacho Viale finalizó la conversación con los periodistas y explicó que no se trata de lo que quiere Mirtha Legrand, sino de las negociaciones que deben ponerse en marcha para que los argentinos podamos volver a disfrutar de las "Mesazas". "Bueno, está bien. El deseo de Mirtha es uno y yo te digo que lo que se puede en cuanto a números es otra cosa", sentenció Viale muy firme.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre su vuelta a la TV?

En una entrevista con Intrusos de América TV, Mirtha Legrand fue consultada por su regreso a la TV y las negociaciones con las productoras y canales para que se pueda dar pronto, a lo que la presentadora fue muy directa y categórica con su opinión.

"No está arreglado todavía... Los gerentes de los canales son tan complicados y se pasa el tiempo. Yo no quiero que se pase el tiempo", se sinceró la presentadora. Mirtha Legrand manifestó su deseo de volver, ya mismo, a la TV. En conversación con Intrusos, Pampito le sugirió potencialmente la posibilidad de irse para América TV, y le preguntó cómo veía esa posibilidad, a lo que la respetada presentadora eligió mantenerse al margen. "Me ponés en un apuro".

OL.