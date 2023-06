La China Suárez dejó todo y se fue a Uruguay para cumplir con sus compromisos laborales.

La actriz de 31 años viajó junto a Magnolia y Amancio y mostró su alegría por estar en el país vecino durante un mes. "Uruguay allá vamos. Nuestra casa por un mes. Estoy feliz, perdón la cara pero necesito dormir 24 horas", expresó la China Suárez junto a las imágenes del viaje en barco hacia el país vecino.

Las fotos del viaje de la China Suárez a Uruguay.

Luego, compartió imágenes del recibimiento que tuvo en la casa que habitará en Uruguay junto a sus dos hijos menores. "No podemos estar más felices y agradecidos".

El problema de la China Suárez con Benjamín Vicuña por la mudanza

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña no parece estar de la mejor manera y, según revelaron en Socios del espectáculo, la ex pareja mantuvo algunas discusiones.

Tal como contó Paula Varela, el actor se habría molestado por la mudanza temporal de sus hijos Amancio y Magnolia a Uruguay. “La China se está yendo un mes a Uruguay y a él lo indigna porque se lleva a los chicos y no van al colegio”, contó la periodista.

La foto de La China Suárez de Vicuña y sus hijos

También, Varela agregó que Benjamín Vicuña se habría enojado con la China Suárez porque subió una de sus fotos con sus hijos en Instagram. "Benjamín le pidió que la bajara, de hecho no se siguen en las redes. Ella la bajó. Ahora subió otra. Vicuña le vuelve a pedir lo mismo, pero ella no cedió. Él no quiere que se muestre una relación perfecta”, disparó.