La China Suárez y Benjamín Vicuña vivieron una accidentada historia de amor que inició en las grabaciones de la película "El hilo rojo" en 2015. Todo comenzó cuando Pampita los consiguió en una escena muy amorosa en el motorhome del rodaje. A partir de ahí comenzó un escándalo que aún da de qué hablar.

Meses después blanquearon su relación y estuvieron como una pareja feliz hasta el 2021. Por supuesto que a partir de ese momento se comenzó a hablar de si la China Suárez y Benjamín Vicuña tienen una buena relación o no, y se les consulta sobre esto en cada una de las notas que dan. Por su lado, la actriz siempre tiene buenos comentarios para el papá de sus hijos y en las redes sociales señala lo bien que se llevan cada vez que puede. En cuanto al actor chileno, él tiene un perfil mucho más bajo y pocas veces se lo escuchó hablar de ella, aunque también dice que tienen un buen vínculo.

La China Suárez sorprendió al compartir una tierna foto de Benjamín Vicuña

Parecía que se llevaban tan bien que el fin de semana pasado surgieron unos rumores de una posible reconciliación entre ellos, luego de que la China Suárez subiera una foto de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio a Instagram. Sin embargo, al contrario de significar un indicio de reconciliación, fue el inicio de un tremendo enfrentamiento entre los actores.

La foto que subió la China Suárez a Instagram

Según comentaron en Socios del Espectáculo, esta foto no le habría caído del todo bien a Benjamín Vicuña y se lo expresó a la China Suárez. La encargada de revelar la información fue Paula Varela, panelista del programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. "Ella había mostrado una foto de Benjamín con Magnolia y Amancio y él la llamó para pedirle que la saque. Ella lo hizo pero después subió otra foto muy parecida. Él la habría vuelto a llamar pero la China esta vez, la dejo", comentó la periodista. Con respecto a esta publicación, la panelista agregó: "Ni siquiera estaba arrobado porque no se siguen, porque está todo mal en la relación, pero hablan lo mínimo e indispensable por sus hijos"

Ahora, la pregunta del millón es: ¿Por qué le molestó a Vicuña que la China Suárez haya subido esta foto?. La información de Paula Varela tiene una sencilla respuesta para esto: al actor chileno no le interesa hacer creerle a la gente que tienen una excelente relación cuando no es así en la realidad. De hecho, parece que se llevan bastante mal. "No quiere que se muestra para afuera una relación como si estuviera todo divino, como la familia perfecta, cuando no lo son. Prefiere que con él tenga perfil bajo", explicó la panelista de Socios del Espectáculo.

La China Suárez sobre Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

Sin embargo, este no es el único motivo de pelea entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Paula Varela comentó que también están enfrentados por una decisión que tomó la actriz con respecto a Amancio y Magnolia: se los llevará un mes entero a Uruguay, ya que debe viajar por trabajo. "A él lo tiene muy indignado que se lleve a los chicos un mes completo porque no van al colegio", explicó.

AM/NL.