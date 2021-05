La China Suárez, sobre la muerte de Sofía Sarkany: "Es un tema muy delicado"

La China Suárez habló por primera vez después de la muerte de su mejor amiga, Sofía Sarkany.

La hija de Ricky Sarkany falleció hace más de un mes en Miami después de sufrir cáncer de útero. La joven empresaria fue despedida por toda la familia la semana pasada, donde sus padres y hermanos esparcieron sus cenizas en el mar con una emotiva ceremonia.

Sobre este especial momento, la China Suárez intentó no dar mayores detalles y, abordada por Intrusos, contó cómo vive este duro momento. "Es un tema muy delicado. Me encontré con su familia, pude conocer a su bebé. A eso fui", dijo la actriz de 29 años sobre su tan comentado viaje a Miami.

Días atrás, la pareja de Benjamín Vicuña compartió imágenes de Amancio Vicuña junto al sobrino de Sofía Sarkany.

La China Suárez habló de los rumores de separación con Benjamín Vicuña

La China Suárez también habló de los rumores de separación Benjamín Vicuña y confirmó que no está separada. "Me contaron mi amigas pero no estoy separada. Esta vez no estoy separada", dijo sin dar más datos.

"Llamó la atención por mi viaje pero era algo que ya tenía programado de antes, luego me enfermé y ahora no lo iba a cancelar".

La China Suárez, que llegó al país este fin de semana, además se refirió a la posibilidad de vacunarse en la ciudad de la Florida, tal como hacen varios famosos que viajan. "No pude porque tengo que esperar 90 días desde mi contagio. Pero mi mamá sí se vacunó", informó en Intrusos.

AM