La China Suárez habló de los rumores de separación con Benjamín Vicuña

La China Suárez enfrentó las versiones de separación con Benjamín Vicuña. La actriz habló en exclusiva con Intrusos sobre los distintos rumores que aseguraban que la pareja se había tomado un impasse.

La actriz de 29 años fue abordada por el movilero del programa y confirmó que no está separada. "Me contaron mi amigas pero no estoy separada. No estoy separada", dijo sin dar mayores detalles.

La China Suárez, que llegó al país este fin de semana, también se refirió a la posibilidad de vacunarse en la ciudad de la Florida, tal como hacen varios famosos que viajan. "No pude porque tengo que esperar 90 días desde mi contagio. Pero mi mamá sí se vacunó", informó en Intrusos.

Los trascendidos sobre la ruptura surgieron después de que la diosa viajara a Miami y Vicuña, tras dos meses de trabajo en Chile, volviera al país sin poder mantener un reencuentro.

Benjamín Vicuña y la China Suárez: ¿Qué hizo ella ni bien arribó al país?

Tras su regreso al país, La China Suárez mostró el reencuentro con Rufina Cabré, quien se había quedado junto a su padre.

Benjamín Vicuña, por su parte, compartió en sus redes una imagen junto a su hijo, fruto del amor con Pampita.

Lo cierto es que la soleada tarde del domingo fue la elegida por Vicuña para ir de paseo con su hijo y en la acera de una plaza, el niño se manifestó artísticamente con tizas de colores dibujando la figura de un hombre. Su padre, orgulloso Inmortalizó "la obra", en la que también se cuela la sombra de él tomado de la mano del niño y acompañó la imagen con un breve texto "Arte callejero".

AM