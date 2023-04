La China Suárez volvió a tirarle un palito a Rusherking a través de un graffiti : "hace daño"

La China Suárez continúa en proceso de duelo amoroso a pesar de todos los hombres que la pretenden. Luego de romper el silencio durante una entrevista con Grego Rossello en su ciclo que pertenece a LUZU TV, la actriz volvió a tirarle un palito a Rusherking a través de un graffiti.

Suárez no quiso hablar del tema ni dar detalles de la separación, pero se rumorea que podría estar relacionado con un supuesto vínculo con Trueno, el rapero colega de Rusherking y ex novio de Nicki Nicole.

La nueva indirecta de la China Suárez a Rusherking

La ruptura entre el cantante y la actriz fue una sorpresa para todos los fanáticos que admiraban la relación, pero la diferencia de edad era notoria y Ruskerking era el foco de las burlas porque, según usuarios, parecía un hijo más de la China. Sin embargo, el amor duró poco y la pareja lo anunció por las redes.

Desde entonces, el joven de 21 años no se hizo presente para hablar del tema, pero la ex Casi Ángeles apareció con varias indirectas que insinuaban que tenía el corazón roto. Sobre todo porque la separación se dio semanas después del cumpleaños de Suárez, donde su ex novio le regaló un auto de lujo que parecía demostrar que estaba súper enamorado.

"Lleva un montón de tiempo todo y cuando lo desmoldás te puede salir bien o te puede salir mal. Como las relaciones", expresó Eugenia durante la conversación con LUZU TV, donde no quiso dar más detalles para respetar la intimidad de la relación.

Luego de la entrevista que la actriz dio anoche en Ferné con Grego, compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram donde dejó ver una frase que pareciera estar directamente dirigida a Rusherking. "Te extraño y hace daño", dice el graffiti de aerosol naranja mientras la China posa adelante.

El graffiti que la China Suárez usó como indirecta para Rusherking

Pero el artista no se enganchó en ninguna de las indirectas de la China Suárez, Rusherking continúa con su carrera como si la relación no hubiese existido y está lejos de hablar con la prensa.

OL.