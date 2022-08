Mientras la China Suárez se encuentra promocionando el trailer de su nueva película “Objetos”, que rodó el año pasado en Madrid, ahora está instalada en Uruguay para rodar un nuevo film junto a Joaquín Furriel. Durante su estadía en Montevideo, la ex Teen Ángel asistió al show de Lali Espósito en el marco de la gira Disciplina Tour, y sorprendió a todo el público.

La China Suárez y Lali Espósito sellaron su amistad con un inesperado beso sobre el escenario

La China compartió historias de Instagram del show de Lali y dedicó un sentido mensaje: “Inspiración, amor, talento, fuerza, perseverancia, trabajo, admiración, amistad, infancia, familia” escribió la actriz en su publicación.

Minutos después, Suárez acudió al escenario y sorprendió a Lali Espósito con un sentido mensaje. “Ella es la ídola que quiero para mis hijxs el día de hoy y de mañana” escribió en otra historia de Instagram, junto a un emoji de corazón y una foto de la intérprete de Disciplina.

La China Suárez sorprendió a Lali Espósito subiendo al escenario y abrazándola en este importante momento. Mientras todo el público gritaba ovacionando a las protagonistas de Casi Ángeles, se dieron un inesperado beso, sellando su amistad.

“¿Cómo está Uruguay? Es la fiesta más divertida a la que fui en mi vida. ¡Te amo!” aseguró la pareja de Rusherking sobre el escenario. Rápidamente las imágenes del “chape” entre Lali y La China se viralizaron, al igual que sucedió días atrás cuando la cantante besó a Nati Joya.

¡Mirá el video!

Nati Jota rompió el silencio y se refirió al apasionado beso que se dio con Lali Espósito:

Nati Jota estuvo invitada a PH Podemos Hablar junto a Javier "Pupi" Zanetti, Emiliano Pinzón, Florencia Torrente y Tomás Fonzi. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los presentes a acercarse al punto de encuentro, la influencer se refirió al apasionado beso que se dio con Lali Espósito.

Nati Jota rompió el silencio y se refirió al apasionado beso que se dio con Lali Espósito



El pasado viernes 22 de julio, Lali Espósito presentó su Disciplina Tour en Santa Fe y en pleno show se dio un beso con más de diez personas, entre ellas con Nati Jota. Minutos después, las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

“La re chapé. Fuimos con las chicas de la radio a pasar el finde a Santa Fe y cuando llegamos al show de Lali nos dijeron si teníamos ganas de subir al escenario y bailar y para darle un ‘chupito’ (un shot de tequila)” comenzó diciendo Nati Jota en el programa de Andy Kusnetzoff.

Nati Jota rompió el silencio y se refirió al apasionado beso que se dio con Lali Espósito



“Y cuando entro, Lali me dice ‘che, ¿estás para un beso?’. Yo le dije que sí, porque soy muy fan desde chica y ella muy hoy. Por eso dije que sí de una, me llevo esto a la tumba. Igual, aunque no se notó, me dio un poco de vergüenza después” aseguró la influencer.

