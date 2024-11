Tras su separación de Enzo Fernández, Valentina Cervantes ha acaparado la atención mediática. La joven modelo decidió regresar a Argentina junto a sus hijos, dejando atrás su vida en Inglaterra. Ahora, enfocada en nuevos proyectos, se ha convertido en una de las figuras más destacadas del momento en nuestro país.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes

En una muestra más de su madurez y cordialidad, la ex de Enzo Fernández visitó el programa Bondi Live. Durante la entrevista, la influencer reveló que mantiene una excelente relación con el padre de sus hijos, con quien habla a diario. Demostrando una vez más que la prioridad es el bienestar de sus pequeños. Asimismo, fue abordada por el notero de LAM, quien le consultó sobre su vinculo actual con el futbolista.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre su vínculo con Enzo Fernández

Luego de participar del programa de streaming de Ángel de Brito, la modelo y ex del famoso futbolista detalló por qué se encuentra tan tranquila tras la separación de Enzo Fernández: “Es mi manera de ver las cosas, voy por el camino sano”. “Yo soy hija de padres separados, eso me ayudo a construirme después de esta separación; agarré las cosas positivas y negativas que viví”, detalló la joven.

“Cada uno se lo toma y vive diferentes procesos, yo trate de ir por el lado más sano. Yo lo quiero a Enzo, nunca le faltaría el respeto. Es una persona que me acompaño un montón de años, y yo también lo acompañe a él, y lo voy a seguir acompañando” relató la mamá de Olivia y Benjamín Fernández.

Por otro lado, el notero insinuó que se la ve muy “cómoda” estando soltera, a lo que Valentina asintió con una gran sonrisa: “Estoy cómoda y conocí una parte mía que hace un montón no tenía. No le tengo que dar explicaciones a nadie”. Asimismo, el periodista sacó a la luz el tema de diversos pretendientes que se están acercando a la modelo, entonces Valu dijo “todavía no, fue muy reciente. Paren un poco, ahora quiero disfrutar. Más adelante ojalá encuentre otra persona”.

Otro tema que se destacó de la pequeña nota fue la manera en que Cervantes se enteró de la separación. Al ser consultado sobre si presentía la ruptura, la ex de Fernández dijo rápidamente: “No, fue de sorpresa. Habría un desgaste de su parte, pero de mi parte no paso”

Para culminar, Valentina Cervantes reveló un mensaje que sorprendió a todo el mundo: “Lo que haga él, a partir del día que nos separamos en adelante, ya es su vida. No me voy a meter y le voy a respetar la mujer que él elija, mientras que este bien con mis hijos. Como lo respeto a él, respetaría a la mujer que elige tener al lado”.

