La confesión de Wanda Nara en medio de su encuentro con Icardi: "Necesito tener todo controlado"

Wanda Nara volvió al país luego de pasar 48 horas en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijas: Francesca e Isabella. Tras compartir en sus redes postales familiares, la conductora se hizo cargo de un detalle característico de su personalidad.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Wanda Nara interactupo con sus seguidores y fue en ese momento cuando uno de ellos le consultó si bebe alcohol. "No tomo alcohol generalmente. Por eso siempre manejo yo", sentenció la empresaria.

La postal familiar de Wanda en Turquía.

"Nunca fumé, nunca me drogué. Llegamos a la conclusión con mis amigos de que no me gusta nada que me pueda hacer perder el control. Necesito tener todo controlado", confesó Wanda sobre un detalle clave de su personalidad.

Como si eso fuera poco, Wanda reveló cuál es su actitud para con sus amigos cuando salen juntos: "Si estoy con amigos tiro cigarrillos, tiro todo lo que les pueda afectar la salud. A la basura, literal". De esa forma, la hermana de Zaira cuida a las personas que quiere.

La confesión de Wanda Nara.

Los seguidores de Wanda Nara aseguran que es única

Otro de los seguidores destacó tanto su belleza interna como la externa y aseguró que nadie la puede copiar. Wanda Nara entonces, expresó: "Quiero pensar que existen buenas personas y si puedo inspirar algo, me encantaría ayudar a que la gente sea un poco más empática, que piense en el otro. Así educo a mis hijos".

La publicación de de Wanda Nara.

"La gente mala existe y existió, pero eso no es excusa para uno ser igual. Todo vuelve", cerró Wanda Nara con esta reflexión sobre cómo ser mejor persona.