Wanda Nara y Zaira Nara estuvieron bajo la lupa de los medios y, por supuesto, de sus fans, tras haber surgido varios rumores de una posible pelea entre ellas. Si bien ya venían dando algunas señales de que estaba todo bien, la duda continúa y por eso uno de los seguidores de la esposa de Mauro Icardi le preguntó al respecto.

Wanda Nara y Zaira Nara.

La conductora de MasterChef abrió la posibilidad de enviarle consultas por medio de Instagram Stories y una de las preguntas que recibió fue: "¿Están distanciadas con Zaira?".

"No recuerdo haberme peleado nunca con ella", comenzó respondiendo Wanda Nara. Y continuó: "Es muy difícil que me enoje con alguien y menosss con mi hermana". Por último, contó: "Hablamos 24/7".

De esta manera entonces, la empresaria confirmó que entre ella y Zaira Nara está todo más que bien.

Wanda Nara contó en MasterChef una anécdota sobre Zaira Nara y Soledad Pastorutti

En la noche de ayer lunes, mientras que los jugadores cocinaban, Wanda Nara contó una anécdota sobre su infancia que incluye a su hermana Zaira Nara y la cantante Soledad Pastorutti.

La situación que deriva a La Sole comenzó cuando Aquiles le consultó a su compañero como iba la receta y bromeando le dijo: "¿Llegando al sol, como dice La Sole?". Tras ver la cara de Rodolfo, entendió que no conocía la canción, mucho menos a la cantante.

"No puedo creer que no sepa quién es La Sole", expresó Aquiles. Luego haciendo memoria, finalmente Rodolfo la recordó: ‘’La Pastorutti. La he escuchado, pero bueno, tampoco es que yo crecí con la cultura folklórica de este país que tanto quiero. Tampoco es una artista que siga".

Wanda Nara revoleando el poncho como La Sole.

Al ver esta situación, Wanda muy curiosa decidió acerca a los participantes, para ver que sucedía: ‘’Estaba cantando porque Rodolfo no sabe quién es Soledad Pastorutti", exclamó Aquiles apuntando contra su compañero.

"Mentira, lo que pasa es que le dicen La Sole como si hubiera una sola", exclamó Rodolfo, a lo que Wanda le respondió: "Claro, La Sole. Hay una sola, ¿qué otra conocés? La que revolea el poncho".

Luego, la conductora prosiguió en contar una anécdota que incluía a su hermana Zaira y la cantante: ‘’Yo siempre hacía de Sole y mi hermana de Nati. En este caso, vos Aquiles, podés ser La Sole y él la Nati".

"¿La Nati? ¿Y esa quién es?", preguntó Rodolfo, bastante confundido ante el segundo nombre y Wanda Nara le contestó: "Pero si estoy diciendo que una es La Sole y la otra es la Nati; y te digo que una la hacía mi hermana y otra yo. Obviamente, son hermanas", concluyó.