Desde hace varios años, Silvina Luna venía preparándose para luchar por su salud, como lo viene haciendo desde el 14 de junio, cuando ingresó a terapia intensiva en el Hospital Italiano. Meses antes de que su estado empeorara drásticamente, la ex Gran Hermano había presentado su libro, "Simple y Consciente", en donde comparte todo lo que tuvo que atravesar, apenas se enteró de las consecuencias de la mala praxis.

En el libro, la modelo cuenta la pesadilla que tuvo que vivir y todo lo que aprendió sobre el sentido de la vida, ya que, según reveló, desde el momento en el cual se enteró del diagnóstico comenzó a valorar cada minuto por recomendación de los médicos que la trataron.

El libro de Luna, "Simple y Consciente".

Una de las frases más fuertes que escribió la actriz en su libro, fue cuando contó que le dijo el primer profesional que la atendió: “El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo ‘Bueno, andá a disfrutarlo’”.

Silvina junto a su libro.

Por último, Silvina Luna reveló que valora cada momento que vive, y que ante todos los procedimientos se prepara para lo peor: "Fui a cirugía, pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número ‘x’ de meses y así vivo”.

Silvina luna compartió cómo fue el día en el que le dieron el diagnóstico

En su libro, publicado en 2022, la exhermanita reveló: "El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica. Me despertó de ese trance el llamado de una amiga preocupada porque yo no contestaba el teléfono”.

Y luego intentó explicar en que pensó durante esas horas: “Creo que en esas dos horas me di cuenta de que no sabía quién era, qué hacía para mí, cómo nutría mi cuerpo, qué había hecho por los demás para la conciencia colectiva”. Por último, Silvina Luna compartió que ese fue el momento en el que comenzó a aceptar lo que le sucedía: “Ahí comencé a aceptar todo. Creo que nunca había aceptado nada de lo que me pasaba en la vida”.

J.C.C