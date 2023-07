Silvina Luna está atravesando un momento crítico en su salud por las complicaciones que le trajo la operación que se realizó con Aníbal Lotocki allá por el 2010. En esta intervención, el cirujano le inyectó metacrilato, un componente que no está aconsejado para cirugías estéticas y lo que le provocó a la modelo un montón de problemas de salud. Hace unas semanas quedó internada en el Hospital Italiano, donde debieron intubarla e inducirla en un coma farmacológico.

Una ola de famosos salieron a hablar del tema luego de la shockeante noticia sobre la salud de Silvina Luna. Algunos de los famosos que hablaron son aquellos que se operaron con Aníbal Lotocki y que tuvieron experiencias similares a la de la modelo. Entre ellos, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Fran Mariano. También habló Mónica Farro, que fue cuestionada por defender al cirujano. Pero además, muchas celebrities mostraron su empatía con Luna, como Marian Farjat.

Silvina Luna está en terapia intensiva

Se ve que todo lo que está sucediendo con Silvina Luna le removió algo a Marian Farjat y decidió expresar en las redes sociales su angustia. Además, recordó un sabio consejo que le dio en una de sus charlas y se mostró arrepentida por no seguir.

El sabio consejo que Silvina Luna le dio a Marian Farjat y ella ignoró

Después de comenzar con los problemas en su salud, Silvina Luna comenzó a recomendarle a las personas que se alejen de las cirugías estéticas y que, en el caso de decidir hacerlo, se asesoren con buenos profesionales. Se ve que este consejo se lo dio a Marian Farjat y ella decidió comentarlo en las redes sociales.

El sabio consejo que le dio Silvina Luna a Marian Farjat

"No puedo creer lo de Silvina Luna. Recemos por ella así sale de esta", comenzó escribiendo Marian Farjat, que se mostró empática por el terrible momento que está viviendo la modelo y pidió cadena de oración. Luego, habló de su personalidad y la buena relación que tenían: "Tuve la oportunidad de conocerla y compartir varios eventos juntas. La verdad siempre fue súper profesional, y sobre todo, gran persona".

Además de esto, recordó un sabio consejo que le dio Silvina Luna e invitó a la reflexión. "Nunca voy a olvidar cuando en 2016 me dijo 'no te operes nunca', y pues caprichosa, al año siguiente me operé la nariz y tuve mala praxis", expresó Marian Farjat en su cuenta de Twitter. Luego, agregó: "Hay que escuchar a los mayores o personas con experiencia siempre".

Por último, le dedicó unas tiernas palabras a la modelo y le demostró su cariño: "Te quiero Sil, fuerza y vos podes reina".

