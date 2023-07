La controversial decisión que tomó Marcelo Tinelli para evitar los acomodos en el Bailando 2023

Marcelo Tinelli está preparando todo para el Bailando 2023, esta vez por la pantalla de América. Es un certamen bastante complicado de preparar por lo que se está demorando un poco el comienzo, aunque afirman que en agosto comenzará sí o sí. Y como ya queda poco para que empiece, por supuesto que las polémicas no tardaron en comenzar.

Primero, se generó una polémica tremenda cuando se lanzó la primera lista de participantes confirmados. Incluso, Jorge Rial opinó del tema y fue durísimo con Marcelo Tinelli y comparó la lista con el equipo de Haití. "Es la selección de Haití en Alemania 74", lanzó en Argenzuela.

Marcelo Tinelli se mostró muy cariñoso con Paula Robles

Luego, Lourdes Sánchez generó un enfrentamiento con Flor Vigna cuando aseguró que la producción le dio un bailarín que ella había pedido previamente. De hecho, le afectó tanto esta situación que se sentó en LAM y quebró en llanto porque lo consideró como un destrato por parte de la producción del Bailando 2023. "Yo siempre estoy. Siempre. Falta un jurado y me llaman como segunda opción y me encanta y estuve así en muchas circunstancias", expresó en el programa de Ángel De Brito.

Ahora, Marcelo Tinelli volvió a polemizar cuando en LAM contaron una controversial medida que tomó en esta nueva edición del Bailando 2023.

La muy criticada decisión que tomó Marcelo Tinelli para evitar los acomodos en el Bailando 2023

Fue Ángel De Brito el encargado de comentar cuál es la nueva regla que Marcelo Tinelli va a implementar en el Bailando 2023. "Se tomó la decisión que este año todos los participantes puedan elegir las canciones y los ritmos que bailando", comenzó a relatar el conductor de LAM.

Ángel De Brito comunicó la nueva regla del Bailando 2023

Después, frente a la sorpresa de las angelitas, se tomó un momento para explicar un poco más la medida: "Va a ser así. Los treinta concursantes antes de que empiece el certamen van a llenar un formulario, con Lolo y Eugenia, donde van a decir el orden de los ritmos que quieren bailar y una lista de concursantes. Obvio después las jefas de coaches filtrarán y decidirán", dijo Ángel De Brito sobre la nueva dinámica que Marcelo Tinelli implementará en el Bailando 2023.

Sin embargo, a pesar de darles este poder de decisión a los participantes, Ángel De Brito comentó que hay cuatro ritmos que fueron impuestos por la producción y que no podrán ser cambiados. Dos de ellos ya se saben: homenaje y libre. Y los otros dos serán determinados en los próximos días o semanas. "Entonces, en cada programa, en cada gala, cada uno va a bailar lo que quiera. Puede haber tres disco, tres salsas, tres libres, para que no sea todo el mismo ritmo entero. Lo bueno es que no va a haber el puntaje por comparación", cerró el conductor.

