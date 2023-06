Jorge Rial siempre está afilado para compartir su opinión sobre asuntos de la televisión y política. Aunque aún se está recuperando de su infarto y Morena Rial no afloja con sus declaraciones, el conductor no descansa y esta vez apuntó contra América y a su director artístico, Marcelo Tinelli.

Es que ambos conductores han tenido distintas peleas a través de los años, dada la competencia por el rating y por tener sus programas en distintos canales. Pese a que esto se había calmado, Marcelo Tinelli volverá en unos pocos meses a la televisión, lo que reavivó el conflicto y logró que Jorge Rial critique el desempeño del canal en el que se transmitirá.

Jorge Rial.

“Preocupación en América TV por la tardanza en poner al aire la nueva programación. Ayer Marcelo Tinelli eligió la arena del circo para anunciar que arrancaría a fin de agosto y hoy se volvió a postergar, para fines de julio, la vuelta de Mariana Fabbiani... No logra conformar los pilotos, los panelistas y a la conductora la ven con dudas a la hora de meterse con la actualidad. Por el momento, el único lanzamiento de la nueva gestión fue Alf. Una lata del 86, el año de la mano de Dios”, lanzó Jorge Rial en un tuit, dirigiéndolo específicamente al conductor del Bailando.

El cruce entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial.

Marcelo Tinelli contraatacó y le respondió a Jorge Rial

Marcelo Tinelli no tardó en ver el mensaje de Jorge Rial y decidió defenderse de las acusaciones de una mala gestión en América. El conductor aclaró las razones por las que no hay que preocuparse y aseguró que las fechas de estreno de los programas ya están pactadas. “No es así Jorge querido. Nosotros arrancamos confirmados en la tercera semana de agosto, y Mariana arranca en julio. El lunes anunciamos la fecha. Cero preocupación. Muy felices con los números de rating y el acompañamiento del público, cada día más”, retrucó y agregando: “Ah, amo Alf, como amo El Zorro”, haciendo referencia al icónico programa de Disney y que se emite históricamente por El Trece.

Jorge Rial no estaba dispuesto a perder la discusión y volvió a cuestionarle a Marcelo Tinelli los retrasos en las producciones prometidas en América. El papá de Morena Rial le comentó: “Querido Marcelo: Mariana arrancaba el lunes de esta semana, se pasó para el próximo, y ahora para julio. Vos recién ayer confirmaste fecha y sé que se atrasaron por la dificultad para alquilar estudios. Y a mí también me gusta más El Zorro”.

El cruce entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial.

La tensión presente en los mensajes de Marcelo Tinelli y Jorge Rial era palpable y parece ser que ninguno de los dos quería dar por terminada la discusión. El conductor del Bailando, que expresó: “Es verdad Jorge querido. Tuvimos algunos temas escenográficos para el programa de Mariana, y nosotros apenas confirmamos el estudio, anunciamos la fecha. Festejo que nos guste El Zorro y a mí me encanta Alf también. Besos y buen finde”.

El cruce entre Jorge Rial y Marcelo Tinelli.

Y, si bien parecía que la conversación había terminado, Jorge Rial decidió que él sería quien de el grito final. "Entonces no estaba equivocado, Besito en la frente y feliz domingo para todos", sentenció el conductor con un tono irónico y claramente apuntando contra Marcelo Tinelli.

