Marcelo Tinelli fue el padrino del Circo Rodas en la función de Gala y Apertura de la Temporada de Invierno 2023. Allí habló con Revista Caras sobre el espectáculo que estaba a punto de presenciar y los preparativos para el "Bailando 2023" que está pronto a comenzar.

El conductor subió al escenario a cortar la cinta que dió inicio a la propuesta innovadora y de alta calidad del espectáculo cirsence, pero antes, Marcelo Tinelli habló con este medio y aseguró que su número favorito es el de las motos voladoras y el de los payasos, ya que le recuerdan a su infancia.

Antes de dejarse sorprender por el increíble talento que desplegaron todos los artistas que forman parte del espectáculo, Marcelo confirmó, ante los 2.500 espectadores que asistieron a la primera función de invierno del Circo Rodas, que el "Bailando 2023" arranca el 22 de agosto.

Pero eso no es todo, ya que en exclusiva, Tinelli contó detalles inéditos del nuevo formato que están produciendo para que el certamen de baile sea diferente a todo lo que hicieron antes y abarque al público de todas las plataformas.

Marcelo Tinelli por inaugurar la temporada invernal del Circo Rodas.

Hace mucho que no te vemos en la pantalla chica, ¿hay algo nuevo que nos puedas adelantar?

—El "Bailando" me parece un formato que va a estar muy bueno porque va a tener ritmos nuevos, va a tener un montón de cosas nuevas. Va a tener el jurado tradicional con Moria, Polino, Ángel de Brito y Pampita, vamos a tener una gran escenografía nueva también, nuevo estudio, vamos a tener un lugar de streaming también que nunca lo habíamos hecho, que va a reaccionar en vivo y va a salir por YouTube, vamos a tener una alfombra roja para que entren los invitados y muestren sus looks antes de entrar. Va a haber algunos cambios que creo que van a ser interesantes. Hoy lo importante es, para mí, más que hablar de tele es hablar de contenido. Hoy lo que hay que fucionar, que me parece que lo hizo muy bien Gran Hermano, todo lo que significan otras pantallas, como las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Twich... Atraer ese público para traerlo a la televisión, ese es el gran desafío como productores de un contenido como es la tele que para mí nunca va a morir, está muy fuerte, pero hoy tiene que abastecerse de otro público. Por ejemplo, yo lo veo a Lorenzo que con 9 años y está todo el día con TikTok más que mirando la pantalla de la tele.

Marcelo Tineli en el Circo Rodas.

Qué inspira a Marcelo Tinelli a nivel artístico

¿Se puede decir que algún número o que estos espectáculos tan grandes te inspiran para hacer tu programa?

—Siempre, un espectáculo así que tenga 300 personas... Nosotros vamos a tener casi 400 personas trabajando en un espectáculo también, en un estudio de televisión de 1.000 metros. Acá va a haber 2.500 personas mirando el espectáculo, pero hay 300 laburantes que están ahí atrás haciéndolo y siempre es inspirador. Así como yo un día, me acuerdo que, vi el mono del Circo Rodas y dije 'lo quiero en el programa' y venía al programa y estaba todo todos los domingos conmigo y fue la gran atracción, hasta un día me tiró del brazo también (risas). Uno ve cosas que vos decís 'wow esto puede ser inspirador para cosas que después podemos hacer en la tele'.

¿Tus hijos te inspiran a la hora de seguir creciendo e innovando a nivel profesional?

—Sí, totalmente. De hecho, yo siempre digo que Micaela, que es la más grande, era la que en su momento me decía 'Papá lleva la cumbia villera', así como Lolo me dice, 'No papá, vos tenés que llevar a Callejero Fino al primer programa', me canta todos los temas de la Joaqui. Entonces yo siempre me inspiro, los escucho mucho y aprendo mucho de ellos. Siempre digo que uno aprende muchos de sus hijos. El día que uno se pone a decir 'yo las conozco todas y yo te voy a enseñar a vos quién soy', creo que ese es el momento en el que una persona se transforma en viejo, pero no lo digo en viejo en edad, sino que cuando uno deja de aprender pierde la posibilidad de aprender de los más jóvenes, ese es el momento en el que uno se transforma en una persona de edad avanzada.