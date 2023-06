Marcelo Tinelli está probando suerte en América TV luego de que comenzara como Gerente de Contenidos y confirmara que el Bailando 2023 se emitirá por este canal. Por supuesto que un cambio tan rotundo lleva tiempo y hay muchas expectativas con respecto a lo que será el reality esta vez por la pantalla de un nuevo canal. Ya hace tiempo que se viene preparando, pero recientemente se confirmó la lista de participantes. Esta lista dio de qué hablar por algunos nombres que llamaron la atención y otros que no tanto, pero parece que a Jorge Rial no le convenció y lo expresó con pura maldad en Argenzuela.

A pesar de estar en un momento súper álgido en cuanto a polémicas y escándalos, Jorge Rial no deja de estar al tanto de todo lo que sucede en la televisión. Y es que el conductor tiene una cantidad inmensa de frentes abiertos: su pelea con Morena Rial, su histórica amistad y ahora enemistad con Luis Ventura, y ahora se agarró con Gustavo Sofovich luego de que su hija se sentara en Polémica en el Bar a defenestrarlo.

Sin embargo, parece que los escándalos no lo detienen y su acidez está cada vez más a flor de piel. Jorge Rial volvió a su programa de radio, Argenzuela, después de un descanso largo por su peligroso episodio en Colombia que comprometió su salud. De hecho, el conductor aseguró que estuvo 10 minutos muerto y que volvió a la vida. Luego de su impasse, retomó su conducción en la radio, aunque todavía no en la tele, y arremetió contra Marcelo Tinelli por su lista de participantes para el Bailando 2023.

Primero empezó con un polémico pase humorístico con sus compañeros cuando preguntó si ya había debutado el Bailando 2023 en América. Por supuesto que el resto del equipo le comentó que todavía no sucedió y que planean que sea para agosto. Entonces, con cara de desconcierto, Jorge Rial dijo: "Ah, con razón porque yo pongo todos los días la tele para verlo y nunca me aparecía. Era eso, mala mía". Ya desde el comienzo le tiró unos afiladísimos dardos a Marcelo Tinelli.

Jorge Rial apuntó contra Marcelo Tinelli

Entonces, dejó ver que sólo se trataba de un pase de comedia y que realmente está informado sobre el tema al comentar sobre quienes fueron convocados para el Bailando 2023. "Tenemos que hablar de la convocatoria del Bailando por un sueño. Tenemos que poner la mirada ahí porque es terrible", planteó Jorge Rial con una mirada híper crítica sobre los convocados de Marcelo Tinelli.

La punzante burla de Jorge Rial a Marcelo Tinelli por su lista de convocados al Bailando 2023

Se ve que a Jorge Rial no le gustó mucho quienes estarán participando del Bailando 2023 y se encargó de dejarlo bien en claro en Argenzuela, cuando hizo unas cómicas y polémicas comparaciones. "La lista de los que van a participar este año es como la lista de convocados de la selección de Trinidad y Tobago", lanzó con humor sobre los convocados de Marcelo Tinelli.

Luego, profundizó en el concepto: "Es la lista de Trinidad y Tobago pero encima para jugar un amistoso, no un partido oficial, y un amistoso contra los suplentes de Trinidad y Tobago, no contra Argentina". Por si no quedó claro que no le parece buena la lista de participantes del reality de Marcelo Tinelli, Jorge Rial hizo otra polémica comparación: "Es la selección de Haití en Alemania 74".

Marcelo Tinelli se mostró muy cariñoso con Paula Robles

Por último, Jorge Rial dejó un poco el humor de lado y dio su punto de vista sobre el momento que está viviendo América TV luego de la incorporación de Marcelo Tinelli como gerente de contenidos. "La verdad, esto confirma que el poder de convocatoria tanto de Tinelli como de América es realmente espantoso".

NL.