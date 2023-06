Lourdes Sánchez se sentó en LAM hace unos días a hablar del destrato que recibió por parte de la producción del Bailando 2023, pues había pedido un bailarín y no se lo dieron porque después lo pidió Flor Vigna. Enojadísima y también muy angustiada, contó todos los detalles de lo que sucedió, aunque eligió no nombrar a la cantante para no generar demasiada polémica.

"Me dicen 'mirá, la verdad es que no sé si vas a bailar con Jony'. Y le digo '¿por qué, qué pasó?'. Si lo pidió otra persona, lo siento, yo estaba primero, me lo dieron primero a mí. Lógico. Me da la razón a mí. Viene esta persona, lo pide y le dan todo lo que quiere", expresó muy indignada en su programa de streaming, Estamos En Una.

Lourdes Sánchez quebró en llanto en LAM

Por supuesto que LAM fue a buscar a Flor Vigna para que de su punto de vista de lo que sucedió con Lourdes Sánchez. Ella, con la paciencia que la caracteriza, explicó todo lo sucedido y se mostró realmente arrepentida por haberle robado el bailarín a la correntina.

Flor Vigna rompió el silencio luego de la polémica con Lourdes Sánchez

"Ay, no. Me partió el corazón porque Lourdes es re buena conmigo. Pero yo no sabía nada. Perdón, Lourdes", dijo Flor Vigna al cronista de LAM, el programa de Ángel De Brito por las noches de América TV.

Luego, se dedicó a explicar qué fue lo que sucedió y cómo fue que pidió bailaron con Jony Lazarte, el bailarín que había pedido Lourdes Sánchez. "Fue así. Al principio no podía hacer el Bailando. Había intentado hablar con mi equipo para ver cómo podía hacerlo y me dijeron que no, que no iban a poder hacer todo. Y cuando me llama Marcelo, buscamos la forma porque ya habían pasado dos meses de eso", expresó Flor Vigna.

Flor Vigna rompió el silencio y habló del escándalo con Lourdes Sánchez

"Ahí vemos de hacerlo con Jony porque había hecho la gira con él, era bailarín de mi show. Entonces le pregunté si le gustaría que volvamos y nos dijimos 'sí' como de amigos. Ya veníamos de otros sueños cumplidos y fue como '¿jugamos esta aventura también a ver qué pasa?'", comentó Flor Vigna sobre la decisión de bailar con el bailarín que había pedido Lourdes Sánchez.

También explicó por qué Jony Lazarte tomó la decisión de bailar con Flor Vigna cuando ya estaba asignado en el equipo de Lourdes Sánchez. "A él no le habían dicho que iba a bailar con Lourdes pero si con alguien que bailaba lindo. Yo me enteré por la tele que él iba a bailar con ella. No sabía, nadie me dijo eso".

Por último, le dedicó unas lindas palabras a Lourdes Sánchez y le pidió perdón con mucha sinceridad. "Lourdes, te quiero y me parecés una bailarina y una conductora increíble. No quisiera tener problemas con ella. Es un amor aparte, siempre lo fue conmigo", cerró Flor Vigna.

