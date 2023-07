Coki Ramírez fue una de las figuras mediáticas del Bailando 2010 y apareció en escena para ser la primera novia televisivo del conductor. En ese momento, Tinelli estaba reciente separado de Paula Robles y el juego mediático trascendió la pantalla.

La cantante cordobesa llegó al piso de los estudios de Ideas del Sur gracias a Fabio La Mole Moli, quien la llevó como una amiga que empezó a seducir al galán del momento.

Ahora, trece años después de ese inicio, Coki es una de las convocadas para el Bailando 2023 y la figura más esperada para Marcelo Tinelli que, vaya casualidad, también está soltero.

Coki Ramírez, el boom del Bailando

Después de su primera aparición en Bailando, Coki Ramírez se hizo una figura asidua del ciclo y su "romance" con Marcelo Tinelli generó comentarios.

Tras el auge de esos tiempos, Coki Ramírez desapareció de la escena, siguió su carrera como cantante y se refugió en Córdoba donde creció en medios locales.

“Fui con una valijita de mano y nunca más me pude volver. Me senté en la banqueta (del estudio de “Showmatch”) y dije ‘qué hago acá”. La Mole dice: ‘Te traje a la chica’. Marcelo (Tinelli) se me vino al humo, me da un beso y a mí no me importaba quién era. Le dije: ‘Espera’. Me lleva al medio de la pista, muy caballero, me saca el abrigo y yo le dije algo irreproducible al oído”, contó Coki sobre estos inicios en PH, Podemos Hablar del 2022.

Coki Ramírez y Marcelo Tinelli: un romance de TV que pudo ser real

Pero el furor mediático se fue apagando y las dudas sobre si el romance entre Marcelo Tinelli y Coki Ramírez fue real.

Tiempo después, la cantante dio pistas sobre este affaire que nunca fue confirmado por los protagonistas.

Sin embargo, Coki fue quien decidió romper el hielo y dar pistas sobre lo que sucedió en ese entonces. “Siento mucho respeto por la intimidad de los demás y no soy de contar esas cosas. Él estaba soltero, yo también y al aire había un chamullo con acción. Era real. No digo que era amor porque nunca lo conocí fuera de la tele, pero había una calentura terrible”.