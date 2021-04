La crítica de Mirtha Legrand a Juana Viale después de su primer programa

Juana Viale reveló qué le dijo Mirtha Legrand tras su regreso a la televisión en este 2021. La hija de Marcela Tinayre confesó que su abuela quedó encantada con el nuevo estudio de grabación y con su desempeño.

"Quiero saber, ¿Qué dijo Mirtha del debut?", le preguntó Pia Shaw a la conductora, quien le respondió: "Estaba encantada, fascinada. Hablé al otro día del debut, o sea el domingo. Estaba muy feliz".

Luego, la actriz de 38 años detalló: "Estaba muy feliz, que la escenografía era muy luminosa, que parecía un programa del exterior, viendo lo que cuesta una puesta de producida acá".

"Re fan de su nieta, muy buenas críticas de mi abuela. Ahora sigo con el programa yo, ¿te jode?", contó la mamá de Ámbar, Silvestre y Alí en la emisión de este domingo.

Por qué Mirtha Legrand no quiere llamar a Juana Viale en los programas

Pía Shaw estuvo invitada a "Almorzando con Mirtha" el último domingo y reveló que Nacho Viale le contó porqué Mirtha Legrand no quiere llamar a Juana en los programas.

"Le pregunté a Nacho por qué Mirtha no salía, que en otras oportunidades ella salía por teléfono. Él me dijo que es cierto que cuando sale son en los programas en vivo", dijo la periodista en la emisión del Trece.

Luego, la comunicadora detalló: "A ella no le gusta salir en los grabados, porque no se ve, no escucha bien, y que por esa razón no salió en el primer programa".