Alberto Cormillot fue padre a los 83 años del pequeño Emilio. En ese momento, el hombre festejó demostrando su felicidad, a pesar de que fue motivo de muchas críticas en las redes sociales. En las últimas horas, volvió a ser noticia al compararlo con Al Pacino, que va a ser padre por cuarta vez con los mismos años y vivió una situación similar.

Para hablar de ambos casos, el médico nutricionista fue entrevistado en "A la Barbarossa" y el doctor aprovechó la oportunidad para compartir intimidades de su vida privada, aunque también lo hizo con humor. "Al Pacino es mucho más viejo que yo, tiene 4 meses más", bromeó en un momento.

Alberto junto a Emilio.

Más tarde, en el programa se centraron en su caso en particular, y el nutricionista explicó por qué decidió ser padre junto a su mujer, Estefanía Pasquini, a pesar de su edad. "Los dos quisimos ser padres, fue un acto de amor, surgió mutuamente y ahí surgió Emilio. Fue buscado, no fue un accidente", compartió, y en esa misma línea, abrió su corazón y reveló: "No tenía pensado lo de tener un hijo y casarme nuevamente, fue una posibilidad que surgió cuando la conocí a Estefanía y vimos que podíamos estar juntos y que la pasábamos muy bien".

El nutricionista reveló que su hijo fue buscado.

Además, habló de lo que para él significa ser padre a los 83 años, y declaró: "Yo tengo que vivir 104 años para verlo recibir un diploma, por supuesto es un deseo, no lo estoy afirmando, pero mi viejo vivió hasta los 95 años y mi vieja hasta los 87, así que tengo buenos genes, lo cual no te asegura nada". Por último, expresó que a pesar de no poder estar en ciertos momentos, termina valorando lo que va a poder disfrutar: "Es cierto, no lo voy a ver casarse, es una cosa que me la voy a perder, pero tengo muchos años para aprovecharlo, cuántos no sé".

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini revelaron que su hijo aprende chino

El profesional de la medicina reveló a diferentes medios en el 2022, que hace que su hijo aprenda el idioma chino, por qué cree que será el lenguaje del futuro y tomará mayor relevancia sobre el inglés.

Con el total apoyo de su esposa, Cormillot compartió: "Emilio tiene a una persona que dos veces a la semana le habla, le canta y le juega en chino. Como es el idioma del futuro, quiero que de chiquito vaya acostumbrando el oído y le sea útil para aprenderlo mejor cuando crezca”.