La curiosa fobia que tiene el Tucu López y complica su participación en Corte y Confección

El Tucu López es uno de los 12 participantes de Corte y confección. El reality de moda especial famosos arrancó este lunes y ya es todo un éxito en su franja. Sin embargo, en medio de la emoción por este nuevo desafío, el galán tuvo que confesar una extraña fobia.

“Juro que es verdad que el Tucu le tiene fobia a los botones, no es un verso para llamar la atención, ni mucho menos”, reveló Andrea Politti, conductora del ciclo, sobre la afección que tiene el novio de Jimena Barón.

"Le pregunté el origen de este tema y me dijo que no fue a terapia, que lo tendría que resolver en algún momento. Él empieza a transpirar, le falta el aire y la pasa mal”, continuó Politti en una entrevista con LAM. “Incluso, le tuvimos que sacar los botones a su delantal”, agregó sobre el detalle que solicitó López para la participación en el ciclo.

Tras la revelación de Andrea, sobre la koumpounofobia, el nombre de la fobia del Tucu, el propio participante decidió dar detalles sobre este particular miedo: “Los botones me dan asco, no sé por qué. Lo que me pasa es que el botón de plástico, o con agujeritos, me da asco”.



Jimena Barón mostró cómo es el humor del Tucu López a la mañana

Jimena Barón volvió a las redes por un ratito y compartió un divertido video de Tucu López, su nuevo novio. La cantante dejó atrás su cuenta oficial de Instagram, pero decidió tener pequeñas apariciones desde la aplicación de su novio.



Esta vez, "La Cobra" reapareció mostrando el humor que tiene su pareja a la mañana y compartió una postal matutina en la que también aparece su voz.

"¿Y te levantás de buen humor vos?". Siempre", escribió en el post. "Quiero que vean tu humor a la mañana", agrega Jimena en el video.