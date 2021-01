El Tucu López habló sobre su romance con Jimena Barón y los celos en la pareja

A mediados de 2020, el Tucu López y Jimena Barón comenzaron una relación bajo absoluto hermetismo. La Cobra, quien había vivido una breve reconciliación con su ex, Daniel Osvaldo, optó or el silencio en sus redes sociales y poco se supo de este nuevo vínculo, hasta ahora.

Fue el galán de Sex, quien decidió romper el silencio y hablar sobre su presente con la cantante. En una nota con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, el Tucu habló sobre su presente amoroso: "Mi balance en ese aspecto es súper positivo. Con Jime nos hemos conocido y hemos construido algo que está muy lindo y disfrutamos los dos. Estamos muy felices. Para mí la pandemia estuvo muy bien".



Luego, el actor continuó y habló sobre la intimidad de la pareja y la posibilidad de que Jimena sea parte de Sex. "Cuando ella actúe y vos veas a todo un público fascinado, porque ella es una bomba, es sexy, ¿te vas a poner celoso?”, le preguntó Dlugi. Sin vueltas, el galán se sinceró y aseguró: "¡Para nada! Cero. Entiendo mucho el laburo y lo único que quiero es acompañarla como su pareja, estar ahí, como ella me acompaña en mi laburo también".

En ese sentido, López contó una intimidad de su novia en una de las citas que tuvieron cuando ella fue a verlo a la obra. "Ella vino a Auto-Sex y estaba ahí, gritándome cosas. ¡Fue espectacular! Yo me siento muy apoyado por Jimena en mi laburo y este, particularmente, es un laburo difícil. Estás expuesto y hay un montón de gente viéndote desnudo… Pero celos, para nada”, cerró.

Rumores de embarazo

Hacia finales del 2020 un rumor bomba sobre el posible embarazo de Jimena comenzó a sonar con fuerza cuando Ángel de Brito habló sobre la posibilidad y dijo tener un secreto "groso" sobre la cantante que después desmintió.

"Descarto de la noticia de embarazo a Jimena Barón porque hablé ayer con ella. Muchos me decían 'está embarazada la Cobra'", arrancó. "Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? El cul.. tengo embarazo. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", contó el conductor.