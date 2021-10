La decisión de Benjamín Vicuña tras el escándalo con la China Suárez y Wanda Nara por Icardi

"¡Otra familia que te cargaste por zorra!", fue el mensaje que compartió Wanda Nara el sábado y que desató la polémica que a las pocas horas tenía como protagonista a la China Suárez como tercera en discordia en la relación que la mediática mantiene con Mauro Icardi.



Desde Madrid, y recientemente separada de Benjamín Vicuña, la China Suárez optó por el silencio. Pero sus amigos más cercanos, hablaron con la prensa para limpiar su nombre. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, aseguró la China Suárez a un amigo, que habló con MDZ. “No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, agregó el allegado de la actriz.



Ahora, en medio de toda esta polémica que continúa, Vicuña tomó una contundente decisión que impactó en las redes sociales.

El actor dejó de seguir a su expareja en Instagram luego de que trascendiera este supuesto affaire con Icardi.



El mensaje de la China Suárez que Wanda Nara le habría encontrado a Mauro Icardi en su celular

Luego de que Wanda Nara confirmara su separación, salieron a la luz los supuestos chats entre la China Suárez y Mauro Icardi que habrían enfurecido a la modelo y empresaria.

"Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca", le habría dicho la China al futbolista en un intercambio de chats que compartió “Clarín” en exclusiva.



Si bien según allegados a la pareja los mensajes no habrían pasado de esa invitación, Wanda Nara no le perdonó el intercambio a Icardi y fue por eso por lo que puso punto final a su relación que, para sus allegados, no sería definitiva.

