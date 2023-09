Julián Álvarez, el joven futbolista de la Selección Argentina, ha sido el centro de atención debido a que recientemente, las redes sociales aumentaron las especulaciones acerca de su vida amorosa y, particularmente, su relación con su profesora de inglés. Los rumores comenzaron a circular cuando la especialista, Sara Duque, compartió una foto junto al jugador del Manchester City en sus redes sociales.

Julián Álvarez y su profesora de inglés, Sara Duque

La profesora de inglés de Julián Álvarez se mudó a Argentina

Sara Duque, la maestra de inglés de Julián Álvarez, comunicó en las redes sociales sobre su mudanza a Buenos Aires. Este cambio de residencia ha generado aún más especulaciones, ya que, se espera que Julián Álvarez juegue con la Selección Argentina en el estadio Monumental en los próximos días.

Sara Duque en Instagram

Además, la profesora de inglés del jugador del Manchester City visitó Argentina hace algunos meses y se mostró entusiasmada por su experiencia en el país, donde fue de visita a varios clubes de fútbol.

Sara Duque compartió su emoción por esta nueva etapa en su vida a través de Instagram: "¡Me he mudado a Buenos Aires, la nueva etapa de mi vida! Desde mi primera visita, quedé completamente enamorada de este país y su cultura única. Dos semanas no fueron suficientes para saciar mi sed de conocer más sobre la vida y la pasión que fluyen por las calles de Buenos Aires", expresó la profesora de inglés.

P.C