Aseguran que Leandro Paredes fue quien enfrentó al Papu Gómez, luego de enterarse de las brujerías: “Uno de los cruces más complicados”

La Selección Argentina está de festejo en el país, celebrando la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Sin embargo, el gran ausente fue el Papu Gómez, quien se justificó explicando que estaba lesionado. Sin embargo, los rumores no tardaron en llegar y todo indica que hubo un fuerte cruce entre el jugador del Sevilla y el resto del equipo.

En Socios del Espectáculo hablaron de la polémica y sostuvieron que se debe a que Gómez acudió a dos brujos para poder ser titular en el mundial, a costa del resto de sus compañeros. Adrián Pallares abrió el tema explicando: “Hablamos de la existencia de dos brujos que trabajan como en sociedad. Lo cierto es que, aparentemente, según los datos que nos van pasando nos cuentan que hay uno que hace el bien y otro el mal”.

Los campeones del mundo en Argentina.

“Las consecuencias, más allá de que creas o no creas son objetivas, el Papu no vino a jugar el amistoso con Panamá y estaría cancelado en la Selección”, lanzó Rodrigo Lussich, haciendo alusión a la polémica ausencia del futbolista.

Por su parte, Luli Fernández reveló que tiene información de fuentes muy allegadas: “La verdad es que, por supuesto, nadie del plantel va a salir a empañar todos los momentos de felicidad que se están viviendo. No van a ratificar o rectificar esta versión, pero la información que tengo es categórica. Es de alguien muy pero muy cercano a un jugador de la Selección”.

Leo Messi, Rodrigo de Paul y el Papu Gómez, días antes del comienzo del mundial.

“Básicamente, la historia de esto en orden cronológico se da en el Mundial. Cuando un grupo está sólido estas cosas se cuidan y no trascienden. En el medio de la Copa del Mundo se toma conocimiento de esta cuestión que es amplia y hay como un gris. Digo esto porque, por un lado, el Papu Gómez niega esto. No se hace cargo de esta situación. Pero en el grupo sí toman conocimiento de que habría habido una cosa de ‘yo quiero jugar el Mundial’ por parte de Papu. Y del otro lado le decían que, naturalmente, él no iba a tener protagonismo. Más allá de su rol importante en el vestuario”, explicó la panelista.

Ante esta información, Pallares comentó: “Claro, era suplente”, a lo que Lussich analizó: “Salvo que cayera alguno de sus compañeros”. Luli Fernández les dio la razón y justificó: “Exacto, salvo que se rompiera alguien. ‘Que sea lo que tenga que ser. Yo quiero jugar el Mundial’, habría dicho el Papu. Esto habría llegado a oídos del plantel de la Selección”.

“¿Cuándo explota esta data? Después del partido contra Holanda. Era pleno Mundial y ellos no quisieron que se hablara ni una palabra de esto. Habría sido Leandro Paredes quien tuvo uno de los cruces más complicados con el Papu Gómez, que lo habría encarado y enfrentado”, agregó la muy informada panelista.

Para concluir, Luli Fernández sostuvo que, según sus fuentes, en la Selección no lo perdonan: “Como dije, él niega esto pero yo tengo algunos textuales de una persona muy pero muy cercana que dice que ‘el grupo cree en estas cosas’ y que ‘si el Papu no lo hizo que Dios lo ayude a explicarlo’”.

H.O