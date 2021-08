La producción de la serie documental de Ricardo Fort sigue generando polémica. Tras la decisión de Virginia Gallardo de ausentarse en el proyecto, Rodrigo Díaz, el ultimo novio del empresario, habló con el equipo de Nosotros a la Mañana, y aseguró que tampoco participará de los testimonios, aunque aseguró no tener problemas en aparecer sin pedir retribución a cambio.

Rodrigo Díaz y Ricardo Fort se conocieron a través de Facebook y desde ese momento se hicieron inseparables. “Teníamos lindos proyectos. Hablábamos mucho, me contaba lo que sufrió en su vida, se veía reflejado en los 20 míos. Me quería hacer a su manera, la imagen también, los tatuajes (de Rodrigo) eran por él” reveló tiempo atrás el tandilense en una entrevista con Infobae.

La denuncia de Rodrigo Díaz, el último novio de Ricardo Fort

Díaz hizo su descargo hacia quienes hablaron sobre la vida del empresario en las últimas semanas y apuntó hacia su hermano Eduardo Fort. "O tenés una intención económica con la serie o no querés salir porque querés tapar tu pasado. Yo la escuché a Virginia y no tengo nada en contra de ella, porque sé que Ricardo la amó como ser humano porque a Ricardo no le gustaban las mujeres" comenzó diciendo el cantante. Y agregó: "Después cuando tuvieron la pelea, no lo voy a contar porque es muy privado, el por qué ella se fue de al lado de Ricardo".

"Nunca entendí la relación y la afinidad que hubo. Hay gente que hoy quiere ocultar que estuvo con Ricardo, y eso habla mal de la gente. Porque si estuviste en su momento yo creo que le tenés que agradecer a Ricardo porque se comportó muy bien con nosotros. Fue un gran ser humano", expresó el último novio del mediático.

"Viví todo y puedo contar cosas que nadie sabe de Ricardo en el sentido de que lo vivimos yo y los de seguridad. Porque si vamos a llamar gente que sepan cosas de verdad y gente que tiene código hoy en día, son la gente de seguridad. Los que realmente estuvimos" agregó el modelo.

El periodista Ariel Wolman le comentó a Rodrigo que lo veía enojado, y la ex pareja del chocolatero le respondió: "Siempre me pegaron a mí. No tengo nada en contra de nadie, pero sé que del año y medio que yo estuve hubo gente que sale a hablar y no estuvo nunca. Y cuando Ricardo levantó el teléfono para llamarlos, tampoco atendieron. Esperaron a que muera Ricardo. La familia, los sobrinos quieren salir a cantar, ahora sale el hermano que nunca se expuso, porque tiene una pareja que es conocida. Ahora salen todos, pero cuando estaba Ricardo y pedía que lo apoyen para que esté en televisión, la única que estaba ahí era Marta". Y sin filtro denunció: "Cuando Ricardo estuvo al borde de la muerte en La Trinidad, estábamos Gustavo Martínez y yo en un sillón. No había nadie, estábamos nosotros nada más".

La reacción de Martita Fort por la ausencia de Virginia Gallardo

Días atrás, la hija de Ricardo Fort, Martita, dio su opinión por la ausencia de Virginia Gallardo en la tira. En diálogo con sus seguidores, la joven fue contundente cuando le consultaron por esta polémica.

"¿Estás de acuerdo con la serie que se va a hacer de tu papá?”, le preguntaron y ella contestó: “Sí, muy. Estamos quienes realmente tenemos que estar. Además cuando vuelva voy a estar a full con los ensayos para que salga todo perfecto”.

Luego, la interrogaron sobre Gallardo. “¿Escuchaste lo que dijo Virginia de su participación en la serie?”, indagaron sus followers y la Martita contestó, tajante: “Sí, no estoy de acuerdo, pero es su elección”.

