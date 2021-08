En la columna de espectáculos que Marina Calabró lleva adelante en “Lanata sin Filtro”, la periodista habló sobre el enojo de Flor Peña, los momentos suceso del fin de semana, y sobre su participación en la serie de la vida del mediático Ricardo Fort. La vida del famoso empresario de chocolates, será contada en un proyecto de 11 capítulos. Marina confirmó que aparecerá en el proyecto, que está avalado por los hijos de Ricardo y por Gustavo Martínez, quien es el tutor de sus hijos. Además, Calabró confesó que no recibirá honorarios, ya que según la periodista se lo debe a él, por la amistad genuina que tuvieron.

Marina Calabró dio detalles sobre su participación en la serie de Ricardo Fort

"Es una versión oficial y yo voy a tener una pequeña participación, un rol menor" comenzó diciendo Calabró en “Lanata sin Filtro”, y agregó: “¡Voy a contar sólo verdades porque con Ricardo tuvimos una linda relación! Nosotros primero fuimos amigos y después trabajamos juntos en Fort Night Show, donde fui coconductora, pero, básicamente, mi rol de estar ahí era quererlo”.

"Para los que queremos a Ricardo es muy importante ver cómo se resignificó su figura. Él sufrió mucho en lo físico y lo emocional. Yo colaboro con la serie, no pedí plata ni nada... Lo hago porque siento que se lo debo por la amistad genuina que tuvimos", expresó Marina Calabró en su columna radial.

El año pasado, Adrián Suar confesó en la mesa de Mirtha Legrand su interés en hacer la serie documental sobre la vida de Ricardo Fort. “Había hablado con la ex pareja de él, que vino a Polka el año pasado. Hablamos con Gustavo y después pasó lo que pasó. Me gustaría retomar para hacer la biopic de Ricardo Fort. Tiene mundo Ricardo. Me dan ganas, vamos a ver si se puede”, expresó el productor.

Por su parte, Gustavo Martínez habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y confesó: “Quieren hacer un tributo a Ricardo. A mi me gustó, yo le dije que si es algo serio que me lo diga de verdad porque no vale la pena. Estamos jugando con alguien que no está y entonces sería bueno que se haga algo bueno y no una fantochada“.

Martita Fort reveló el motivo por el que su papá la hacía llorar:

En su paso por LAM, Martita Fort recordó un particular motivo por el que su papá Ricardo Fort la hacía llorar. Y es que según ella misma relató, el empresario chocolatero estaba decidido a que su pequeña tuviera el pelo platinado y es por eso que la mandaba a la peluquería para que le hicieran reflejos, incluso contra la indicación de los expertos que le advertían que era muy chica para realizarse esos procedimientos.

Ricardo Fort llegó a mandar a su hija cinco veces seguidas a la pelu para hacerse los reflejos, por más que Martita volvía llorando. "No teníamos autonomía, él decidía. Quería que tuviera el pelo platinado, entero", comenzó Marta con su relato. "En la peluquería le decían que yo era muy chica para tener todo el pelo así. Y nada, me hicieron reflejos...me mandó como cinco veces. Yo llorando, porque no me gustaba"

Martita Fort recordó que “de chiquitos no teníamos autonomía. Nos vestíamos de la manera que él quería. Me quería lookear a su manera como todas las chicas. Nos resistíamos pero no teníamos mucho palabra. A mi hermano tampoco le gustaba tener el pelo parado, pero igual iba y se lo hacía. No le importaba”.

