Moria Casán contó una anécdota inesperada y desgarradora de su relación con Luis Vadalá que fue su pareja durante varios años.

Durante una charla con Infobae, La One reveló cuáles fueron los amores de su vida y descartó que Vadalá haya integrado esa lista.

"No sé si sentir nada es cubrir otras cosas. Yo ya duelaba antes. Lo había dejado a Luis y él no podía soportar la idea de que yo lo dejara”, disparó Moria Casán.

Luego, aseguró que Luis mantuvo una conducta violenta aterradora. “El tipo estaba loco y me ha perseguido muchas veces con un revólver. Hay amigos míos que te pueden dar constancia”, disparó y dio su visión de por qué actuó de esa manera.

"Yo ya había duelado y él había entrado en una etapa medio conflictiva, que pensaba que era por culpa mía, y nada era culpa mía. Yo no tengo culpa de nada, le había dado un negocio de mucho dinero para que me lo manejara y no estaba preparado para hacerlo”, tiró.

Cómo fue la relación de Luis Vadalá con Moria Casán

Moria Casán y Luis Vadalá mantuvieron una relación tormentosa que empezó en 1990 y terminó en 2001 en medio de diversas acusaciones e infidelidades.

“Ella inició un juicio que ya lleva 11 años y continuamos en un proceso por una especie de bozal legal que busca ponerme. En realidad, en la Argentina no existe esa ley o instancia", contó Vadalá sobre la denuncia de Moria.

Después, el ex de Moria Casán volvió a apostar al amor de la mano de Noelia y fruto de ese amor nació Ramiro que hoy tiene 21 años.