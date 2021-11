Luego de separarse de Benjamín Vicuña, la China Suárez se instaló durante dos meses en Madrid junto a sus hijos para grabar lo que será su próxima película. Junto a Álvaro Morte (el profesor de La Casa de Papel), protagonizará la nueva película de Jorge Dorado.

La despedida de la China Suárez al equipo de producción de "Objetos"

En medio de las grabaciones, la China estuvo en el ojo de la tormenta luego de que Wanda Nara publicó una polémica historia en Instagram, denunciándola como la tercera en discordia entre la empresaria y Mauro Icardi.

La despedida de la China Suárez al equipo de producción de "Objetos"

En medio del escándalo, la ex Teen Ángel regresó a la Argentina y viajó a Jujuy junto a sus dos hijos menores para grabar nuevas escenas de la película de Jorge Dorado.

En las ultimas horas, la actriz publicó un sentido mensaje de despedida para el equipo de producción de "Objetos".

La despedida de la China Suárez al equipo de producción de "Objetos"

“Fin. Cómo me cuestan las despedidas. ‘Objetos’, me hiciste muy feliz. Los sueños si que se cumplen! De ese primer casting, después otro y otro, y finalmente, @inipablook me llamo el día de mi cumple para decirme que había sido elegida. Iba a filmar mi primera película para !!! Elenco y equipo soñados. Nunca los olvidaré. GRACIAS.” escribió la ex de Benjamin Vicuña en sus redes sociales, junto a un compilado de fotos que tomó durante los últimos meses.

La despedida de la China Suárez al equipo de producción de "Objetos"

¡Mirá las fotos!

Las versiones de la situación de Vicuña tras la separación con la China Suárez:

En medio de estos dichos, Paula Varela también contó que la mamá de Benjamín Vicuña está muy disgustada con su ex nuera, la China Suárez.

Las versiones de la situación de Vicuña tras la separación con la China Suárez

"La señora Luco lo ve mal a Vicuña. Él le compró la casa a la China para ponerse las pilas en la relación y ella seguía con su amante. Está desilusionado", disparó la periodista haciendo referencia a los rumores de infidelidad con Nico Furtado.

FF