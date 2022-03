La despedida de la familia Montaner a Gerardo Rozín

Instagram

Gerardo Rozín era muy amigo de la familia Montaner, tanto es así, que siempre era uno de los invitados en los eventos familiares más importantes y los hijos de Ricardo y Marlene, lo llamaban tío Rozín. Es por eso que su partida los golpeó fuerte e hizo que le dedicaran unas bellas palabras.

"Me pueden dar el pésame,que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo. Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar, también agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza. El Tío Rozin,el de La Peña se fue y nos dejó solos", escribió Ricardo Montaner.

"Una amistad improbable pero tan real como de toda la vida. Vamos extrañar cada carcajada juntos, tus recomendaciones de restaurantes que eran siempre los mejores y la batalla por pagar la cuenta que siempre ganabas. Los consejos, las puteadas, las ocurrencias. Agradecidos con Dios por habernos cruzado en el camino. Espéranos sentado en la mesa del cielo, nosotros llegamos tarde… como de costumbre. Ah, y cada vez que cantemos 'Dolería' te recordaremos… es tu preferida", fueron las palabras que dejaron plasmadas Mau & Ricky.

Por su parte, Evaluna expresó: "Te vamos a extrañar tío Rozín. Pero en el cielo están los mejores restaurantes y la música más bonita. Te amamos todos", junto a un video en el que se ve el nombre de Gerardo Rozín en la puerta que pareciera ser de algún camarín en el que estaba el periodista.

"Es como que miras toda tu vida desde otro balcón cuando alguien que amas abandona el plano material. Sigo sin procesarlo todavpia y no quiero ponerme triste, porque no habrías querido. Pero voy a extrañarte mucho tío Rozín. Tu perspectiva de las cosas, tu velocidad, tu acidez, tus comentarios jamás repetidos, tu fijación con decirme que mis canciones estaban llenas de melodías judías. Me duele mucho tu partida y lloro de pensar que Índigo no va a poder conocer en persona a su tío judío. La puta madre. Pero me reconforta saber que lo real de ti es eterno. Te amo Gerardo Rozín", redactó Camilo.

"Nosotros aprendimos de vos y con vos. Gracias a Dios por cruzarte. Te vamos a extrañar mucho. Gracias por los abrazos, las risas y el cariño infinito. Me duele tanto... nos vemos arriba para seguir celebrando juntos Gerardo Rozín", plasmó Stef Roitman en sus redes junto a una postal de su casamiento.

"Que vaina Rozín. Y ahora? Así nomás? Y ahora? Al final fue como dijiste, siempre llevadito de tu parecer. Que vaina Rozín.

Me metí a revisar nuestro chat larguísimo, paraba de a poco a releer y siempre alguna de tus genialidades, creo q tú y yo teníamos una comunicación muy particular, única, nuestra y me fascina que haya sido así. Nos vemos arriba Rozín. Te amamos. Tu mamá goy", esas fueron, entre otras, las palabras de Marlene para recordar su amistad con Gerardo Rozín.