La despedida de Valeria Gastaldi a su papá, Marcos: "Me abrazaste a mi, a mis hijos al nacer, a toda una familia grande"

Marcos Gastaldi falleció el domingo 19 a los 69 años de edad. El empresario peleaba con el mal de Parkinson. El ex esposo de la conductora Marcela Tinayre tuvo seis hijos: cuatro con María José Cantón: Camila, Marcos, Valeria y Santiago, Rocco con Marcela y Francesca, de una relación extramatrimonial con Sol Santamarina. De todos ellos, Valeria Gastaldi es la más conocida, después de ser una de las cantante extosas de Bandana.

Tras conocer la triste noticia, Valeria se llamó al silencio y dejó pasar los días. Con el corazón más compuesto y con mucho valor, ayer se animó y logró despedir a su padre en su cuenta personal de instagram.

"Me abrazaste a mi , a mis hijos al nacer, a toda una familia grande , uno a uno. Nos mostraste el camino a varios ... y si ,ya tenemos tus valores inigualables para caminar y amor de sobra para iluminar hasta a un mundo entero. Yo personalmente te voy a extrañar tanto. Mi guia ,mi maestro y mi persona favorita. Ya nos reencontraremos en las señales del dia a dia ... mientras tanto quiero agradecer a todos los que me escribieron para enviarme cariño y compañia para el y para toda mi familia este momento. A mis amigos ,amigas ,familiares , familiares elegidos de la vida, a mis fans que siempre están ahi , a todo aquel que me envió un mensaje para saludar a mi papa y a mi familia através de todas las formas de comunicacion. El merecía todos los homenajes de amor y de respeto que están sucediendo y más. Gracias a todos por tanto cariño", escribió.

Hace un tiempo, la cantante había hablado sobre la enfermedad de su padre en el programa "Los ángeles de la mañana": "Tiene una enfermedad muy cruel. Es como que empezás a perder a una persona, pero está ahí. Nos cambió la vida a todos. Son momentos duros. Yo lo cuido mucho, me ocupo de sus temas médicos, con Marcela nos distribuimos las tareas. Yo veo que lo normal es que los hijos terminen cuidando a los padres, pero cuando tu papá es tan joven no deja de ser súper shockeante", contó.

“Rocco convive con mi papá y es durísimo para él. Las relaciones familiares, o de muchos años, son complejas y Marcela lo cuida un montón. Voy a ver a mi papá a lo de Marcela y lo llevo a mi casa para sacarlo a pasear. Nos organizamos entre todos. Lo traigo a casa y mis hijos aman a su abuelo. A mí también me gusta sacarlo a pasear”, había dicho la artista meses atrás.