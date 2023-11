L-Gante está dando mucho de qué hablar en los últimos días, ya que desde que blanqueó su relación con Wanda Nara y reveló que no se enamoró, es buscado por casi todos los programas. Hasta el momento estuvo presente en la mesa de Juana Viale y en PH Podemos Hablar, en donde protagonizó un fuerte cruce con Andy Kuztenoff y Pía Shaw, por intentar ‘’pincharlo’’ a cada rato con preguntas.

Sobre este contexto, salió a la luz que Abel Pintos fue otro invitado al programa de Telefe, pero no quiso estar presente por un motivo que envuelve al artista de cumbia 420. Fue en LAM, donde Ángel de Brito reveló el por qué de la sorpresiva decisión.

“L-Gante fue a PH y le dieron a cambio un viaje para cuatro personas a Santo Domingo, otra cosa es que iban a coincidir en el piso con Abel Pintos, pero Abel no quiso compartir el programa con él”, empezó diciendo. Acto seguido, Yanina Latorre, inquietada indagó: “¿Por qué? ¡Qué feo!''

Abel Pintos

A lo que el conductor contestó: “Sé el motivo, pero bueno, es un tema de Abel. No quiso compartir el piso por x motivo que él tendrá que contar. Igual, esto es algo que pasa todo el tiempo cuando hay programas grupales. Cuando los quisieron juntar no hubo forma y Abel dijo que prefería ir con otra gente. No sé si es un problema con L-Gante o si hay alguna interna musical”, expresó. Luego, de Brito contó una info que le brindó Marina Calabró: “Hay una última por la que va a ir juicio oral. Seguramente, Abel no quiera pegarse a esto”, sumó.

Qué dijo L-Gante por la decisión de Abel Pintos

Por otro lado, el medio PrimiciasYa, contactó a L-Gante mediante las redes sociales, para su opinión de la drástica decisión del cantante y jurado de Got Talent, Abel Pintos: ‘’Me vuelvo loco’’, comentó Elián, de forma sarcástica, dejando en evidencia que no le daría gran importancia a esta polémica.

D.M