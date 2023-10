L-Gante estuvo presente el fin de semana pasado en la mesa de Juana Viale por ElTrece. Allí fue interrogado por la conductora, que tenía curiosidad sobre su verdadero vínculo con Wanda Nara, ya que hace apenas un mes, el cantante confirmó que tuvo una relación con ella, durante una entrevista en Vorterix.

"Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara, después medio que me emocioné por la fama. Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí", contó.

L-Gante y Wanda Nara

Dichas declaraciones sorprendieron, debido a que durante largo tiempo se rumoreaba sobre su relación, aunque nunca se terminó de saber si era amor o simplemente una amistad. Por ello, es que la conductora y nieta de Mirtha legrand le consultó sobre su plano amoroso, desde su ruptura de Tamara Báez hasta llegar a la exblonda.

Los motivos por el que L-Gante no se enamoró de Wanda Nara

“¿Te enamoraste? La historia fue larga...”, indagó Juana, por lo que muy sincero, el compositor respondió: “No llegué a enamorarme, yo soy medio difícil, puedo ir enamorándome, pero si no llega a concretarse se me baja una barrera”, expresó.

Luego, Viale decidió insistir un poco más: ‘’¿Por qué no se concretaba?”, y Elián contestó: “Ya sea yo, o la otra persona, alguno tenía que dejar ciertas cosas de lado, y si no... así no se puede avanzar”.

Finalmente, L-Gante profundizó en su relato sobre el motivo del por qué no logró enamorarse de Wanda Nara: “Si estás con un pie acá y otro allá, yo soy de pensar mucho las cosas, si voy a quedar como un boludo, mejor no me enamoro”, confesó.

D.M