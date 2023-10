La relación entre Wanda Nara y L-Gante va cada vez de mal en peor, luego de que el cantante revelara que no logró enamorarse de la empresaria durante las idas y vueltas que tuvieron durante un largo tiempo. Sus sorpresivos dichos tuvieron lugar en la mesa de Juana Viale: “No llegué a enamorarme, yo soy medio difícil, puedo ir enamorándome, pero si no llega a concretarse se me baja una barrera”, expresó.

Y luego, Elián lanzó una potente frase: “Si estás con un pie acá y otro allá, yo soy de pensar mucho las cosas, si voy a quedar como un boludo, mejor no me enamoro”, dejó en claro.

Anteriormente, el artista ya había blanqueado el vínculo que tuvo con la modelo hace un mes, durante una entrevista en Vorterix. Wanda, por su parte, evidenció su malestar en Instagram Stories, al develar lo mucho que le duele ser traicionada por una amistad.

Qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante

Sobre este contexto, Estefi Berardi descubrió un gesto que pudo tener primero tanto la mediática como el artista de cumbia 420 y es que en Instagram se dejaron de seguir, por lo que deja en evidencia que entre ellos está todo mal.

La panelista habilitó la famosa caja de preguntas y respuestas. Entre las mil consultas recibió: “¿Viste que Wanda Nara y L-Gante ya no se siguen en Instagram?”, escribió un seguidor.

Wanda Nara y L-Gante ya no se siguen en redes

Acto seguido, Estefi Berardi decidió comprobarlo por ella misma y responder: ‘’Sí’’, confirmando dicha data, acompañado por capturas de pantalla de cuentas de Wanda Nara y L-Gante.

