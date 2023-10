Pasó el primer programa de "Almorzando con Juana" que conduce Juana Viale y en el que estuvo de invitado L-Gante luego de todo el conflicto en Podemos Hablar, donde se enojó y lo dijo.

Esta noche en LAM, pasaron un informe sobre el problema entre el cantante, Andy Kusnetzoff y Pía Shaw, en donde Elián se le plantó a los periodistas porque se sintió ninguneado por algunas preguntas en donde mencionaban a Wanda Nara. En el programa de Juana Viale estuvo un poco más distendido del tema.

Ángel De Brito reveló que Abel Pintos no quiso compartir programa con L-Gante

Luego, Ángel De Brito reveló que Abel Pintos también iba a formar parte de la mesa de "Almorzando con Juana", pero que se negó a compartir espacio con el cantante de cumbia 420.

"Sé el motivo, pero es un tema de él que lo contará cuando quiera, los quisieron juntar, pero no pudieron", indicó el conductor.

Marina Calabró le mandó un mensaje y planteó una teoría: "Abel Pintos estuvo en el primer programa de PH. L-gante tiene tres causas, esta última va a juicio oral y no quiere pegarse a esto seguramente". "Conjetura Marina", dijo Ángel De Brito. "Conjeturamos todos", explicó Marcela Feudale. "Pero no va a quedar pegado, si él no hizo nada", acotó Fernanda Iglesias.

