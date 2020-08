La drástica decisión que tomó Eliana Guercio en medio de la pandemia

Instalada en la Argentina desde comienzos de año, cuando la pendemia por el Coronavirus azotó por completo a toda Europa, Eliana Guercio decidió quedarse aquí en su casa de Hudson porque se sentía más segura ella y las tres hijas que tiene con Sergio "Chiquito" Romero, el histórico arquero de la Selección Argentina, Jazmín, Chloe y la pequeña Meghan.

Pero ahora que ya pasaron varios meses, Eliana tomó una drástica decisión y aunque esta implique no poder ver a su marido, finalmente decidió terminar el año en nuestro país y no volver a Manchester, donde reside la familia, hasta el año que viene. ¿Los motivos? Ella se los explicó a CARAS Digital mediante una conversación telefónica.

"El motivo principal es que cuando llegamos a la Argentina anoté a las tres nenas en un colegio de acá y la verdad no me voy a ir ahora en pleno año escolar. Las chicas están estudiando y aprendiendo mucho mediante las clases virtuales y irme ahora sería cortarles la educación y anotarlas en un colegio en Inglaterra y sería un lío de idiomas y no es prolijo. Fue una decisión difícil porque extraño a mi marido, aunque vivimos al teléfono mediante video llamada y él extraña mucho a las nenas", comenzó contando.

Consultada cuándo re reencontrará con "Chiquito" Eliana contó: "El ahora esta en semifinales de Europa League, calculo que cuando termine la competición vendrá sin perder tiempo a la Argentina para estar con nosotras. Igual tuve una gran idea: como está solo allá le dije que se compre un perro y me hizo caso y le puso "Oso" de nombre. Así que cuando venga vendrán todos", concluyó.