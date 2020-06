Eliana Guercio reveló los motivos que la llevaron a hacer la cuarentena en la Argentina

El avance del coronavirus en el mundo la tomó por sorpresa. Eliana Guercio (43) recién volvía de unas vacaciones soñadas junto a su marido, Sergio "Chiquito" Romero, y las tres hijas de ambos, Jazmín de 10, Chloe, de 7, y Meghan de apenas dos añitos. Encima, cuando regresaron a Inglaterra, más precisamente a Manchester, se encontró con una denuncia en la alcadía de la ciudad que le hicieron sus vecinos por montar un parque con juegos en el jardín delantero de su casa.

En una entrevista exclusiva con CARAS Digital, desde su casa en la afueras de Buenos Aires, Eliana se refirió a ese conflicto, explicó por qué decidió pasar el aislamiento en nuestro país con las niñas y lejos de su marido y cómo se siente ante la amenaza del COVID-19: "El lugar donde hicieron los juegos es parte de mi casa, los vecinos se enojaron y no entiendo por qué. No se ve el lugar donde lo pusimos y además casi nadie jugó ahí porque apenas lo pusimos nos fuimos por dos meses. Vinimos a Argentina, después nos fuimos a la playa y después cuando volvimos empezaron las clases y después de las 4 la tarde ya hace frío y las nenas no salen", comenzó contando.

"El juego no se ve desde la calle tenemos un cerco de arboles, dijeron que estaba compuesto por 80 por ciento de metal y por colores estridentes y eso no es verdad, el juego en sí es 80 en madera y partes plásticas de los toboganes en tonos amarillo opaco. Salieron fotos publicadas que no son las mías. Hay un modelo, lo podes pedir con el techo con toldo y otro no, como el nuestro. Los argumentos que pusieron son ilógicos, no puede provocar accidentes porque no se puede ir a más de 20 km por hora en el barrio, no hubo niños jugando. Todo lo que se dijo es mentira. Sigue armado, me pidieron que lo desarme pero apelamos la decisión. La apelación fue ¿cómo decirte...? (piensa) a la municipalidad. No era necesario pedir permiso, sólo obviaron decirme que dependíamos de los vecinos (risas)", y enseguida contó desde cuando está en la Argentina.

"Llegué el 8 de febrero por tramites, estudios, vacunas, Meghan; la parte médica la hago en la Argentina porque es mucho más completa. Cuando yo llegué estaba bastante tranquilo, a las dos semanas empezaron a aumentar los casos en Italia y España y Sergio estaba allá y viajaba todo el tiempo a lugares de contagio, lo charlamos... Yo tengo un temita con el asunto de las enfermedades y a este virus lo vengo siguiendo desde que salió en China desde el día 1. Yo tengo bastante miedo y decidimos con Sergio que nos quedemos acá nosotras hasta que se calme todo acá y allá. Al final vino él a visitarnos porque allá hubo un parate. Vino antes de que cierren la frontera, estuvo un mes hasta que le comunicaron hace tres semanas que tenía que volver a entrenar, yo por ahora hasta que no este más calmado todo, me siento más segura en la Argentina", explicó

"Anoté a las nenas en una escuela acá, para que no pierden nada de clases. Estamos en orden con todo. Para mi es más seguro estar en mi país donde puedo entender todo y estar tranquila y cómoda, no hablo perfecto ingles, Sergio solo sale para entrenar y vuelve a casa. Yo acá salgo a hacer compras lo mínimo e indispensable para todo lo que pueda aguantar, menos la verdulería que me trae todo acá. Las nenas no salen nunca, juegan en el jardín y listo. Con respecto al riesgo de contagio la verdad es que estaba muy obsesionada y paranoica, pero me di cuenta que si te concentrás en higienizarte y cuidarte todo lo posible, una puede estar tranquila. Las chicas una vez que está todo limpio me ayudan y guardan las cosas en cada lugar, me di cuenta que si uno está concentrado no deberías tener grandes riesgos", resumió.