La renuncia de Diego Leuco y Luciana Geuna en el ciclo de Telenoche fue sorpresivo para muchos, ahora la incógnita es cuál será la nueva dupla definitiva en el noticiero. Aunque muchos fueron los mensajes de apoyo por parte de sus colegas o seguidores, también hubo críticas por la inesperada decisión, fiel a su estilo, Yanina Latorre no se quedó callada y fue lapidaria.

"Me imagino la felicidad de María Laura Santillán y Santo Biasatti. Digamos la verdad... Telenoche después de ellos fue un fracaso", expresó la panelista de LAM.

Yanina Latorre

Luego continuó muy picante: "Hay una sobrevaloración de la juventud. Y quedó demostrado que la experiencia y la edad son más importantes", cerró la angelita, que ahora se encuentra disfrutando del verano en las playas de Miami.

Diego Leuco rompió el silencio luego de su renuncia a "Telenoche"

Luego de su renuncia como conductor a uno de los noticieros más influyentes del país y haber recibido anoche un premio con su programa Antes que Nadie, Diego Leuco rompió el silencio sobre su salida y explicó que el periodismo de entretenimiento fue lo que siempre quiso hacer.

La renuncia de Leuco a Telenoche fue una noticia que causó sorpresa en muchos televidentes, sobre todo por el mal momento que atraviesa el El Trece y la idea de conducción joven que los productores del canal quisieron poner en marcha. En una conversación con Intrusos, Diego contó que no se fue en malos términos y que se dedicará a lo que siempre quiso. "Es un año lindo para un montón de proyectos", expresó.

Diego Leuco

"Yo siempre tuve en claro que a mí me gusta el entretenimiento. Tengo una productora y quiero meterle más tiempo a eso", comenzó explicando el ganador del Martín Fierro Digital. "Fue una decisión muy difícil, yo todavía estoy vinculado al canal y tengo una relación espectacular con Adrián Suar. Todo el mundo ya sabía que en algún momento me iba a ir a un lugar más parecido a este", explicó Diego Leuco sobre su relación con sus ex compañeros de Telenoche.

En cuanto a su conducción junto a María Laura Santillán, a quien echaron del noticiero por querer implementar una conducción joven, Leuco aseguró que jamás tuvo problemas con ella a pesar de las diferencias a la hora de hacer periodismo. "Tenemos estilos distintos con María Laura, pero siempre la mejor. Ella me recibió súper bien... Tuve una bárbara relación", finalizó Diego Leuco.

D.M