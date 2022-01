La dura frase que Wanda Nara le habría dedicado a Mauro Icardi

Wanda Nara se dedicó a subir varios posteos desde Paris. La mayoría fueron Historias, aunque para uno de ellos eligió el Feed. Allí la empresaria subió una foto suya, con un habano en la mano, y una frase bastante enigmática.

La frase de Wanda Nara

"Incluso las veces que tome una mala decisión fue por una buena razón", escribió Wanda Nara en sus redes. Todo indicaría que se refería a los problemas que tuvo con su pareja Mauro Icardi el año pasado. Enseguida comenzó a recibir comentarios de sus seguidores. Aplausos, corazones y fueguitos fueron la mayoría. "Yo hubiera hecho lo mismo", le escribió una follower. "Yo también", respondió otra.

Wanda Nara y Mauro Icardi

La palabra de Wanda Nara cuando le preguntaron sobre su dignidad, luego de perdonar a Mauro Icardi

En octubre de 2021, Wanda Nara realizó un contundente posteo en Instagram, acusando a la China Suárez como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. Luego de varios meses, donde la rubia optó por reconciliarse con el delantero del PSG, decidió confesar públicamente su deseo de tener otro hijo junto al deportista. En las últimas horas, la dueña de Wanda Cosmetics abrió el cuestionario en su cuenta de Instagram para que varios fanáticos le hagan preguntas. La mediática decidió responder a sus seguidores sobre los motivos de su reconciliación con el padre de Francesca e Isabella Icardi.

"¿Realmente seguís enamorada de él?", "¿Dónde queda la dignidad y el respecto que merecés?" fueron algunas de las preguntas que miles de usuarios le hicieron a Wanda Nara a través de Instagram.

Sin quedarse callada, la empresaria se refirió a las preguntas que hablaban sobre su dignidad. "La dignidad no me la da un hombre, me la doy sola sabiendo que todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, ve la gran mujer que soy y mi manera de ser" expresó Wanda Nara y agregó: "En cuanto a mi marido, es lo que siempre quise: alguien que de frente cuente las cosas que nadie diría, ni dicen o niegan a muerte".

Sobre su perdón a Mauro Icardi, la rubia aclaró: “Porque si no pasa no es, y si te lo cuentan es arrepentimiento. Además creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento; odio la soberbia, la mentira y la envidia, y porque una familia es más grande que algunas cosas. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea”.